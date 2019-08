Össztűz a kormányoldalra

A találkozón Klaus Iohannis államfő is részt vett. Az ülésen kiértékelték az alakulat vezetőségének eredményeit, döntést hoztak a Fiatalok Polgári Akciója Platformmal való fúzióról és megválasztották a párt első alelnökét Rareş Bogdan személyében. A találkozó elején felszólalók – köztük az államfő is – kivétel nélkül keményen bírálták a szociálliberális kormányoldalt, egyebek mellett azt állítva: a caracali tragédia újból bebizonyította, hogy politikájuk katasztrófához vezet. Az is elhangzott, hogy az NLP-nek nincs szüksége szövetségesekre, illetve az, hogy Klaus Iohannis minden ütőkártyával rendelkezik, hogy megnyerje az őszi választást.