Újabb áldozat

Az a jó, hogy mind az elnök Iohannisnak, mind a miniszterelnöknek és minisztereinek, valamint az ellenzéknek is van saját tévécsatornája, ahol kölcsönösen pocskondiázzák egymást, és mosakodhatnak is. Különben is lehet, hogy az oktatási miniszter kicsinálására csak ürügy az, amit mondott a caracali eset kapcsán az egyik adásban, hogy tudni­illik őt úgy tanították otthon, hogy ne üljön be idegenek autójába. És lám, meg is van ennek az eredménye, mert nem erőszakolták és gyilkolták meg, és így egészen a miniszterségig tudta vinni immáron kétszer is.

Mondhatnánk, hogy könnyű Katit leváltani, ha ő nem is akarja, csak egy jó okot kell találni rá, hisz az is lehet, hogy csak bosszúból rúgta ki a miniszterelnök asszony, mert korábban azt kérte tőle, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a tanév ne szeptember 9-én, hanem egy héttel később kezdődjön, amivel nem értett egyet. Most helyébe, ideiglenesen, a művelődési minisztert javasolta, pedig jobb lett volna, ha az egész oktatási minisztériumot a turisztikaihoz csapják, mert akkor biztosan elhalasztják az iskolakezdést egy héttel úgy, ahogy javasolta Dăncilă asszony, sőt, lehet, hogy október elsejéig napolják el, ami a turistaszezon még további hosszabbítását jelentené.

Különben nem számít, hogy van-e vagy nincs oktatási miniszter, mert harminc év alatt volt már vagy 26, és oktatási vonalon semmi sem javult. Sajnos, pont most váltották le másodszor az alig újra felmelegített Andronescu asszonyt, amikor elárulta, hogy az iskolákban kell felkészíteni a gyerekeket arra (ha már a kedves szülők nem teszik meg otthon), miként védjék meg magukat a rosszakarókkal, erőszakolókkal szemben. Gondolom, hogy dzsúdó-, karate-, birkózás-, esetleg ökölvívási órák bevezetést is tervezte, és talán még szexuális felvilágosítást is, mert állítólag ennek híján 2018-ban a 15 éven alul szülő lányok száma 674 volt, és ki tudja, közülük hányan estek nemi erőszak áldozatául.

Bár az erőszakkal kapcsolatban a Bukaresti Egyetem Teológiai Karának dékánhelyettese, Vasile Răducă a Trinitas Rádiónak azt nyilatkozta: ha egy nemi erőszak áldozatául esett nő teherbe esik, akkor valószínűleg élvezte az aktust, és a gyerek Isten ajándéka. Ezek után sajnálatos, hogy a Konstanca megyei pópát, akit gyerekpornográfiával vádoltak és letartóztattak, most azzal is meggyanúsították, hogy megpróbált szexuális kapcsolatot létesíteni egy tízéves kislánnyal. És ezek után nem csoda, ha egy ősi, hagyományos módon bort előállítani akaró Konstanca megyei vállalkozó, a Viişoara cég tulajdonosa, aki fakádakban szüzekkel akarta megtapostatni a szőlőt, alig talált hat 18 éven felüli érintetlen lányt erre a célra. Lennebb kellene vinnie a korhatárt, bár az is veszélyes, mert hallottam arról, hogy mikor megkérdeztek egy 12 éves kislányt, hogy szűz-e, azt válaszolta, hogy még nem!

Az említett üzletember elmesélte, hogy az igazi jó bort csakis ezzel az ősi módszerrel kell készíteni, és akkor nem lesz savanyú. Lehet, hogy így jó pár mázsa cukrot is meg tud spórolni, és mégis finom, minőségi bora lesz. Bár eredetileg húsz jelentkező volt a lábbal tiprási munkákra, de ő komoly ember lévén, bora minőségének biztosítása végett elküldte a lányokat, hogy szerezzenek szüzességi igazolványt a nőgyógyászatról, és végül is azt csak hatan tudták felmutatni. Az is kiderült, hogy az ifjú hölgyek ingyen taposták a szőlőt, és a tulaj tulajdonképpen csak a nőgyógyászati vizsgálatot kellett hogy kifizesse nekik.

A mi főfogyasztóvédőnk egész biztosan lecsapna egy ilyen esetben és betiltaná a szőlőtöcskölést, ha a lányok nem vinnének igazolást egy bőrgyógyásztól arról is, hogy nincs lábgombájuk, és a fogyasztók érdekében megkövetelné azt is, hogy az ő szeme láttára mossanak lábat munkakezdés előtt.

Még tiszta szerencse, hogy nálunk nem terem meg a szőlő.