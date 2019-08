Nem felejthetünk. Hogy nem jó irányba tartunk, bizonyítja az is, hogy sokasodnak az olyan évfordulók, amikor emlékeznünk kell egy-egy, az ország sorsára nézve tragikus eseményre. Ilyen a mai, augusztus 10-i dátum is. Egy évvel ezelőtt a csendőrség szégyenteljesen és értelmetlenül szétverte a romániai diaszpóra által szervezett fővárosi tüntetést, mi több, később még azt is megfogalmazták, hogy a tiltakozók valójában államcsínykísérletet próbáltak végrehajtani. Mindez nyilvánvalóan nem más, mint a jól ismert diverziókeltési kísérlet, miközben a karhatalmi erődemonstráció az azóta lemondott Carmen Dan belügyminiszter számlájára írható, aki hűséges alattvalóként felettese, az azóta börtönben ücsörgő Liviu Dragnea utasításait hajthatta végre.

Az egy évvel ezelőtti brutalitás következményeként megsebesült több mint négyszáz tüntető és tíz csendőr, 708 tiltakozó sérülései miatt feljelentést is tett, ám az ügyben érdemi előrelépés, felelősségre vonás nem történt. Mi több, a csendőröket vezénylő három főkolompos csupán széket cserélt, Ionuț Sindile és Sebastian Cucoș ezredesek (utóbbi az úzvölgyi ortodox emlékműavatáson is közreműködött!), illetve Laurențiu Cazan őrnagy esetében vizsgálódni kezdtek ugyan, de vádat egyikük ellen sem emeltek, vezető beosztásban maradtak (Cucoșt éppen a napokban nevezték ki a fővárosi csendőrség élére). Ezzel szemben megbüntettek tizennyolc huligánként emlegetett tüntetőt, ám a békés tiltakozókat bántalmazó csendőrök közül senkit. Nincs felelős, nincs vétkes.

Mindez természetesen azóta is joggal borzolja a kedélyeket, ezért is szerveznek ma tekintélyesnek ígérkező tüntetéssorozatot nem csupán Bukarestben, hanem az ország nagyvárosaiban is. A fővárosi kormánypalota elé több tízezer tiltakozót várnak, s mind többen jelzik, hogy délután ott lesznek a téren.

A szociáldemokraták joggal remegnek a mai megmozdulások miatt, hiszen az elmúlt időszak történései, de különösképpen a caracali szörnyűségek, illetve az állami hatóságok hanyagsága miatt ismét tekintélyes az elégedetlenségi hullám, sokan távozásukat is joggal követelik. A Dăncilă-kormány bukása sem zárható ki, valójában erre teljes mértékben rá is szolgáltak, s a Szociáldemokrata Párt mélyrepülése is megállíthatatlannak tűnik. Ha mégis túlélik e válságot, csupán azért lesz, mert az ellenzék nem kíván kormányozni, ők ugyanis a szociáldemokraták további, még erőteljesebb hanyatlására játszanak. Nem is esélytelenül – csak velük együtt bukhat az egész ország.