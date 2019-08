Megnyitotta kapuit a SicFeszt

Tegnap délelőtt viszonylag csend uralta Sugásfürdőt, a sípálya közelében felhúzott sátrak lakói egy kávé mellett társalogtak, a borvízforrás előtt azonban már készültek az inni és harapnivalót kínáló kereskedők: dolgozott a kávéautomata, kis edényekben sorakozott a palacsinták ízesítésére szolgáló csokoládékrém, kavarták a jégkását, és készültek a közönség fogadására egy autóbuszban kialakított büfé dolgozói is. A melegfürdő közelében felállított nagy sátor alatt sokan kényelmes babzsákokba süppedve várták a hivatalos megnyitót.

Háromszéki Szabadegyetem néven a Benedek-mezőn 2009-ben negyvenfős csapattal indult a SicFeszt elődjének tekintett rendezvény, mely az évek során a megye és a megyeszékhely önkormányzata, valamint az ifjúsági szervezetek együttműködése révén fesztivállá nőtte ki magát – idézte fel köszöntőjében Kelemen Szilárd. A Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit) elnöke kiemelte, a partnerség eredménye, hogy mára minden háromszéki településen működik ifjúsági a tanács, s az őket összefogó szervezet, a Hárit arra készül, hogy olyan akciótervet dolgozzon ki, mely az itt élő vagy éppen hazatérő fiataloknak próbál irányt mutatni, tudnivalókat szolgáltatni oktatási lehetőségekről, munkahelyekről, családalapításról.

Sepsiszentgyörgy polgármestere gratulált a szervezők azon döntéséhez, hogy a fesztivált Sugásfürdőre költöztették. Antal Árpád elismerte, ő maga szereti Sugásfürdőt, mely tulajdonképpen a megyeszékhely gyöngyszeme, így be kell azt lakni. A megnyitóra összesereglett fiataloknak azt kívánta, érezzék jól magukat a hétvégén, s ugyanakkor az együttműködés lehetőségét is felajánlotta számukra: kérdéseiket, javaslataikat, ötleteiket szívesen fogadja, s azt kérte, osszák meg azokat vele egy közös, a megnyitót követően létrehozott WhatsApp-csoportban.

Vallomása szerint nem vendégként, hanem táborlakóként érkezett a pénteki megnyitóra Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki örömmel nyugtázta, hogy a SicFesztnek többéves útkeresés nyomán sikerült hangulatát, helyét is megtalálnia. Méltányolta, hogy a szervezők közérdekű és hasznos előadásokkal készültek, hogy idén is várja az érdeklődőket a folk- és borudvar Sugásfürdőn, továbbá alkalom adódik fiatal vállalkozókkal, értelmiségiekkel beszélgetni arról, hogyan is jutottak egyről a kettőre. Kiemelte, a tegnapi nap vendége, Szabó Kati olyan példája a munkának és életérzésnek, amit érdemes megismertetni az ifjúsággal. Köszöntője végén megerősítette, a jó ötleteket és jó rendezvényeket a továbbiakban is támogatják.