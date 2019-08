Külföldre készül a mesetábor

Amint Szabó Enikőtől megtudhattuk, az Aranykulcs nappali mesetábor története három éve kezdődött, de mivel évente négy-öt tábort is tartanak, már közel járnak a tizenötödik kiadáshoz.

Ezek a táborok többnyire a mesék köré épített tevékenységeken alapulnak, különböző próbákat kell kiállniuk a lakóknak, ezenkívül mesehallgatás, mesemondás és kézműves-tevékenység is része a programnak, a rendezvény végén pedig a táborvezető családi mesélésre várja a gyerekek szüleit, nagyszüleit, majd az azt követő időszakban is szívesen közli tapasztalatait, meglátásait a szülőkkel. Öt nap intenzív együttlét során ugyanis Szabó Enikő annyira megismer minden gyereket, hogy szükség esetén javaslatokat fogalmaz meg az esetleges problémák megoldására, adott esetben pedig megfelelő segítő szakembereket is ajánlani tud a szülőknek.

A meseterapeuta lapunknak elmondta, táboraik mindenki számára nyitottak, de eddig többnyire csak 6–12 év közötti gyerekeket fogadtak, nekik voltak kitalálva a tábori foglalkozások. „Persze vannak olyan gyerekek, akik hamarabb érnek vagy külföldről jönnek, ahol már 4 éves kortól kezdődik az iskola, így néha kisebbeket is befogadtunk, ha megfelelő szocializációs szinten álltak” – magyarázta, hozzátéve: az idei utolsó táborban azonban többnyire nagyobb gyerekek vettek részt, akik közül sokan szomorkodtak a végén, hogy jövőre már nem jöhetnek. Ezért döntöttek úgy, hogy a jövő nyáron indítanak 10–14 és 14–18 éves korosztálynak szóló tábort is, melyek persze „ottalvósak” lesznek, délután nem járnak majd haza szüleikhez a táborozók.

Szabó Enikő két meghívást is kapott Angliába, így tervei szerint az idei ötödik táboruk London mellett, Wokingban zajlik az ősz folyamán, ezenkívül pedig Manchesterben is szeretne tartani egy tábort. Mint kifejtette, az Aranykulcs résztvevőinek olykor 30–40 százaléka is külföldről – Angliából, Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból – hazaérkező szülők gyermekeiből áll, akiknek a nyelvgyakorlás és szocializálódás szempontjából nagyon sokat segített a mesetábor, ezért a szülők kérésére Angliában is magyar nyelven, magyar gyerekeknek szerveznék meg. Számára is meglepő ez a nagyszámú külföldi jelenlét – tette hozzá –, hisz valójában csak a Facebookon szokta meghirdetni az eseményt, ott sem fizetett hirdetés formájában, hanem egyszerűen csak kiírja az oldalára.

Bevallása szerint az Aranykulcs mesetábor története úgy kezdődött, hogy szeretett volna valami olyan nyári programot biztosítani saját gyermekének, mely szórakoztató, de közben szocializál, szorongást old, bátorságot növel. Rengeteg szorongó gyermek érkezik a táboraikba, akik néhány nap alatt teljesen feloldódnak, miközben igazán tartalmasan töltik nyári hétköznapjaikat: írnak, olvasnak, mesét hallgatnak, népi játékokat, mondókákat tanulnak, és a mozgásban is fejlődnek. A szüleik és saját visszajelzéseik alapján is rengeteg önbizalmat kapnak itt ezek a gyerekek, ezenkívül önismeretre tesznek szert, és talán az sem elhanyagolandó, hogy barátokat szereznek. Az Aranykulcs népszerűségét az is mutatja, hogy sok visszajáró vendégük van, akik közül egyesek nemcsak évente térnek vissza, hanem nyaranta is több táborban részt vesznek.