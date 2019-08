Előző írásunk

Én már csak ilyen nyakas székely vagyok. Kicsit régimódi (a virtuális világ helyett a valósat kedvelem), kicsit ragaszkodó (a régi cipőt csak akkor dobom ki, ha már a suszter is lemondott róla), és az étellel is úgy vagyok, hogy a szalonnát bármikor előnyben részesítem a homárral szemben. Az egyenes beszédet is szeretem, ezért hát kicsit gyanakodva nézem azokat a honfitársaimat, akik nekigyürkőznek mindenféle tengeri herkentyűknek, ugyan keservesen gyűrik le a mocsárízű falatokat, végül mégis azt mondják, ilyen finomat még sosem ettek. Ezek után, gondolom, érthető, ha külországi bolyongásaim során is a hazai ízeket keresem.