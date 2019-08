Szentkirályba költözött a mozgásművészeti tábor

Amint Bordás Attila lapunknak kifejtette, már nagyon rég gondolkoztak azon a CAMP visszatérő vendégeivel, hogy jó lenne kivinni a természetbe ezt az eseményt, az idén pedig az anyagiak hiánya miatti kényszerhelyzetben úgy döntöttek: itt az alkalom kipróbálni az ötletet. Megfelelő költségvetés nélkül kockázatos lett volna túl nagyot álmodni, ezért az idén sátortáborban laknak a résztvevők, de a táncoktatás mellett délutánonként egy zenei minifesztiválra is sor kerül a szentkirályi kőhíd feletti tisztáson felállított színpadon, ahová szeretettel várják az érdeklődőket.

A műhelymunkákat öt elismert romániai koreográfus, Arcadia Rusu, Teodora Velescu, Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu, és Bordás Attila tartja, akik ezúttal úgy döntöttek, hogy nem választják szét kezdő, középhaladó és haladó csoportra a tábor résztvevőit, hanem minden oktató mindenkit bevon a kurzusokba, melyeket – ha az eső nem szól bele – kint tartanak a természetben, az általuk választott helyszíneken. Tegnap reggel mintegy 40–50 aktív résztvevővel indult a tábor, akik között magyar, román, bolgár és francia fiatalok is voltak.

A zenei fesztivál fellépői egyben támogatói is a rendezvénynek, ugyanis valamennyi­en ingyen vagy minimális fellépti díjért vállalják koncertjeiket. A Budapestről érkezett Afronauta zenekar mellett – mely a természethez és a CAMP hangulatához olyannyira illő hang-pen hangszerre épül – olyan közismert tehetségek lépnek fel a CampIN Nature során, mint Ferencz Áron, Fekete-Lovas Zsolt, Ádám Julcsi, a szentgyörgyi dj-k közül pedig ott lesz KÜB_beat, Beast, Grid vagy Lohn Jennon. Ezenkívül Mihai Dobréval, a Suie Paparude zenekar egyik tagjával, valamint a Huberius Maximus, a Mendel Collective együttessel is találkozhatnak az érdeklődők.

Virgil Puiac fiatal médiaszakember közreműködésével egy erdőben tartott videómapping is része lesz a programnak, a The wizard and friends műsorszámában pedig tűzzsonglőrködést láthatnak a táborlakók és a helyszínre látogatók. A vasárnapi záróbuli sztárvendége Luiza Zan lesz, ezenkívül pedig egy chilei meglepetéscsapatra is számítanak.

Mivel mindenki részt vesz minden eseményen, valójában olyan az egész tábor, mint egy nagy gála – jelentette ki Bordás Attila arra a kérdésünkre, hogy lesz-e valamilyen záróprogramja a mozgástréningeknek, majd hozzátette: a korábbi szentgyörgyi táboroktól eltérően egy kicsit belterjessé vált a rendezvény, de valójában nem a tábor veszít azáltal, hogy nincs lehetősége kilépni a közönség elé, hanem a közönség. Éppen ezért ők szeretettel várnak minden érdeklődőt akár a műhelyfoglalkozásokra is, a 25 lejes napi belépő adomány jellegű.

Mint elmesélte, a tavalyi CAMP az anyagi nehézségek miatt annyi stresszel járt, hogy nem volt szándékában újra megszervezni a tábort. Azonban az egyre összeforrottabb közösség unszolására mégiscsak belevágott, elsősorban azért, hogy idén is találkozhassanak egymással. Hangsúlyozta: nem mond le arról, hogy az őt megillető körülmények között akár már jövőre folytatódjon az eredeti CAMP története, melynek csupán kisfia vagy mellékága az idei szentkirályi tábor, mint ahogy egy másik mellékág hozzárendelésén is gondolkodik, amely egy nagyon sok irányzatot képviselő, kimondottan zenei fesztivál lenne.