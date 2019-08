A helyszín alsó részén főleg a szász építészet csodáit lehet majd megtekinteni, fennebb pedig székelyföldi, partiumi és Erdély más területén lévő épületek makettjei lesznek láthatók. Ősszel megnyitják az Orbán Balázs Látogató Központot is, a székely­udvarhelyi Haáz Rezső Múzeummal és a helyi polgármesteri hivatallal együttműködve kisebb kiállítást is berendeznek Orbán Balázs sírjánál, ahol a legnagyobb székely életét, munkásságát mutatják be. (Székelyhon)

VILLÁMCSAPÁS ÁLDOZATA LETT csütörtök délután a sarmisegethusai dák erődítmény egyik biztonsági őre, két másik személy megsebesült. A Hunyad Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szerint a 47 éves áldozat egy környékbeli településen élt, és az erődítmény őreként dolgozott. Sérülést szenvedett egy Buzău megyei házaspár is, őket a szászvárosi (Orăştie) kórházban ápolják. Hunyad megye középső részén csütörtök délután sárga jelzésű viharriasztás volt érvényben. (Agerpres)

KAMERÁKKAL AZ UTADÓÉRT. Négy új, útadómatrica-ellenőrző kamerát helyeztek üzembe szerdán. Hármat a román–magyar határon a nagylaki, a tornyai, illetve a székelyhídi átkelő körzetében, egyet pedig Calafatnál. Országszerte összesen 86 hasonló ilyen ellenőrző pont lesz az utak, autópályák mentén. Az útadó befizetésének elmulasztása 250 lejtől 4500 lejig terjedő bírsággal sújtható. (Rador/Marosvásárhelyi Rádió)

LEBUKTAK. Tíz iraki állampolgárt találtak a romániai határrendészek tegnap hajnalban egy török kamionban a Nagylak–Csanádpalota határátkelőhelyen. A török állampolgár által vezetett, török rendszámú kamion az iratok szerint Törökországból Lengyelországba szállított árut, amikor hajnalban Romániából való kilépésre jelentkezett. A határrendészek kockázatelemzés alapján döntöttek a jármű alapos átvizsgálásáról. A raktérben a kartondobozok tetején három férfit, három nőt és négy gyermeket találtak. Az előzetes vizsgálat során kiderült, mindannyian iraki állampolgárok, és korábban valamennyien menedéket kértek Romániában. Azt közölték, hogy Nyugat-Európába szerettek volna eljutni Magyarországon keresztül. A határrendészek a török sofőr ellen embercsempészet, az iraki bevándorlók ellen tiltott határátlépési kísérlet miatt indítottak vizsgálatot. (MTI)