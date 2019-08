Ismét formabontó alkotásokkal érkezik a pulzArt

A pulzArt minden eddigi kiadásán volt köztéri kiállítás, melyeket kettős céllal szerveztek: egyrészt, hogy egyértelműen érezhető legyen a főtéren is a fesztiválhangulat, másrészt, mert fontosnak tartják, hogy azok is érintkezésbe kerüljenek a rendezvénnyel, akik nem kifejezetten számítanak célközönségnek. A korábbi években a szervezők kértek fel művészeket köztéri művészeti alkotások felállítására, idén azonban úgy döntöttek, hogy felhívást intéznek a nagyközönség felé, így olyan alkotók is pályázhatnak, akiket a szervezők nem ismernek, vagy eddig még nem kerültek a pulzArt látókörébe. Főként a pályakezdő fiatalok számára gondolják kecsegtető lehetőségnek, hogy alkotásaikkal részt vehessenek egy ilyen rangos művészeti rendezvényen, és erre még pénzt is nyerhetnek a várostól.

Barta Mónika szerint a mindenkori pulzArt-programok összeállításánál a szervezők egyik fő szempontja, hogy olyan alkotókat csalogassanak Sepsiszentgyörgyre, akik nemcsak Székelyföldet nem ismerik, de adott esetben Erdélyben vagy akár Romániában sem jártak még. Mindenekelőtt abban különbözik a pulzArt a környékünkön meghonosodott rengeteg más fesztiváltól, kulturális programtól, hogy olyan művészeket próbál bemutatni, akik formabontó alkotások létrehozása, a különböző műfajokkal való kísérletezések által a művészet mindenkori határait feszegetik. Elsősorban azok számára kínál igazi ínyencségeket ez a fesztivál, akik a nemzetközi művészeti élet új trendjei iránt érdeklődnek. A zenei és irodalmi programok, bábjátékok, színház, képzőművészet tekintetében is csupa különlegességre számíthatnak az érdeklődők, és idén is jellemző lesz a rendezvényre a műfajok közötti átjárhatóság és nyelvfelettiség.

A fő szervező arról is beszámolt lapunknak, hogy amint a korábbi években már megszokhattuk, a fesztivál idén is a tematikus évhez kapcsolódik. A Diákok éve jegyében a fiatalok gondjait, útkeresését, valamint az iskolai rendszer visszásságait bemutató színházi előadások várják a közönséget, ezenkívül a fesztiválra jellemző műhelymunkák a diákoknak is szólnak. Azonban más témák is terítékre kerülnek, hisz a pulzArt törzsközönsége nem merül ki a diákokkal, hanem a felsőbb korosztályok is magukénak érezhetik a rendezvényt.

A 7. pulzArt nyitókoncertjét az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb új zenei projektje, a bristoli Ishmael Ensemble adja, mely együttes különböző dzsesszelemeket kombinál a modern klubzene sajátos elektronikahangzásaival olyan magas színvonalon, hogy ez még a brit dzsesszélet rendkívül változatos palettájáról is kitűnik. Emellett egy másik rendkívül izgalmasnak ígérkező produkcióról is szólt a szervező: a Coulrophobia egy bohócpár fekete humorral, iróniával ötvözött zseniális alkotása, amelyhez a tervek szerint egy bohóc-workshop is társul majd.

Barta Mónika rendkívül pozitív jelenségnek tartja, hogy egyre többen jönnek más erdélyi nagyvárosokból is a fesztiválra, és hogy az önkéntesek, fiatalok körében is nagyon népszerű a rendezvény. A tavalyi rendkívül sikeres origami műhelymunka után idén a beton-workshopon számítanak hasonlóan nagy érdeklődésre, mely anyagról általában nem a művészet szokott eszünkbe jutni, de minden bizonnyal ebből is születhetnek kreatív művészeti alkotások.