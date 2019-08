Otthont kap a világháborús magángyűjtemény

A több mint háromezer világháborús tárgyat tartalmazó gyűjteményt Bene Zoltán és Biró Attila szedte össze hangyaszorgalommal 2008-tól kezdődően egykori háborús hadszínterekről. A tárgyak először Bene Zoltán felsőlemhényi lakásában egy szobában kaptak helyet. A gyűjtemény bővülésével a szoba már kicsinek bizonyult, így egy általuk kibérelt felsőlemhényi lakatlan ház két szobájában állították ki. Sajnos, ott sem maradhatott sokáig, a ház tulajdonosa eladta az ingatlant, ezért a tárgyak dobozokba kerültek.

A két megszállott „kincskereső” évek óta próbál megfelelő helyiséget találni, hogy látogatható lehessen a magángyűjtemény. A közelmúltban árverés nyomán a KISZ a lemhényi önkormányzattól bérbe kapta az alsólemhényi Bem József-iskola szomszédságában levő egykori lerobbant szolgálati lakást, ahol a könyvtár is van. „Várjuk a bérleti szerződés aláírását, hiszen mielőbb szeretnénk berendezkedni, ám előtte kisebb-nagyobb javításokra van szükség” – mondotta Biró Erika, akitől azt is megtudtuk, hogy a magyar honvédelmi minisztériumtól is remélnek támogatást. Jelenleg a gyűjtemény leltározása zajlik. Ha e hónap végéig átvehetik az épületet s megkezdik a felújítást, már az őszön megnyitják a gyűjteményt.