Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Kőröspatakon és Kálnokon, kedden Árkoson a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. kedden 8–17 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Vasile Goldiș utca 12. szám alatt (AMK, Lotto, RDS stb.), az Andrei Șaguna utcában a magánházaknál és a 8-as tömbházban, valamint az Árnyas utcában a Vasile Goldiș utca és az Andrei Șaguna utca közötti szakaszon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

HULLÓCSILLAGOK ÉJSZAKÁJA. A Vega Csillagvizsgáló és Csere Mihály asztrofotós szervezésében augusztus 12-én, hétfőn 21–2 óráig lehet szemlélni a hullócsillagokat a Benedek-mezőn. Ajánlatos pokrócot vinni.

CARITAS – CSÍKOS, PÖTTYÖS, KOCKÁS GYERMEKEK HETE. A Gyulafehérvári Caritas játékos fejlesztőfoglalkozásra vár 7–9 éves gyermekeket. A tevékenység augusztus 12–16. között zajlik naponta 10–14 óráig a Caritas sepsiszentgyörgyi székhelyén (Kós Károly út 11. szám). A részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0736 609 531-es telefonszámon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utca 19. szám alatti Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, román felirattal és 16.45-től románul beszélő; 18.15-től Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal és 20.45-től magyarul beszélő; 21 órától Anna – francia akcióthriller, román felirattal. Szerdán: 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 16.45-től Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő és Kettős életek – francia romantikus vígjáték, dráma, román felirattal; 20.45-től Pompon Klub – angol vígjáték, magyarul beszélő és Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal. Csütörtökön: 16.30-tól A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő, 16.45-től Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő; 18.45-től Pompon Klub – angol vígjáték, román felirattal; 20.30-tól Határeset – svéd–dán romantikus dráma, román felirattal; 21 órától Anna – francia akcióthriller, magyarul beszélő.

Hitvilág

EVANGELIZÁCIÓS HÉT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-egyházközségben ma kezdődik az evangelizációs hét kiscsoportot befejezett–ötödiket befejezett gyerekeknek. Nem kell fizetni a részvételért, a támogatók elhelyezhetik adományaikat a templom perselyében vagy leadhatják az irodában. Az evangelizációs hét programja: mától péntekig 10–16 óráig foglalkozások; szombaton kirándulás; vasárnap 10.30-tól hálaadó szentmise. Várják a plébánia nagyobb hittanos gyerekeit és ifjúságát, hogy segítségükre legyenek a kicsiknek.

1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP AZ ÉDESAPÁKÉRT. A Mária Út teljes szakaszán egy közös, Közép-Európa nemzeteit összekötő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület minden év augusztusának végén, Nagyboldogasszony ünnepe után. Több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon egyaránt. Az 1Úton zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, amelyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, amely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy egy egész napos zarándoklat keretében hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Idén augusztus 24-én, szombaton lesz a zarándoknap, amelyet az édesapákért ajánlanak fel. Az erdélyi szakasz koordinátora Péterfi Attila (telefon: 0744 639 138).

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től magyar adás: Kultúrcsűr a Tejbányában – Tejbányának hívja portáját Bányász József, aki több évtizedes Caritas segélyszervezeti vezetői tevékenység után falusi gyökereihez tért vissza, szarvasmarha-tenyésztéssel és kézműves sajtok készítésével tartja el családját. Mintagazdasága akár példa lehetne a székelyföldi gazdáknak. Idén „kultúrcsűrt” is építettek. A közösségi építmény alapanyaga gyérítésből származó „hulladék fa”. Az épületet a budapesti Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának építészhallgatói tervezték és a szerkezetét – helyi ácsok segítségével – fel is építették. * Útilapu – a rovatban ezúttal egy szép nyári kirándulásra hívják a nézőket. Megmásszák a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park közismert látványosságait: az Egyeskövet és a Nagyhagymás-csúcsot, s egy tanösvényt is megismerhetnek, amely az Ördögmalomhoz és a Vigyázókőhöz vezet.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.