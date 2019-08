Családi nap kicsiknek és nagyoknak is

A háromszéki családi rendezvények közül az egyik legnépszerűbb a SIC Feszten szervezett Családi nap, amelyre idén is rengetegen érkeztek. A Sugásfürdőn tartott rendezvénysorozat szombati napján egymást érték és olykor egymással párhuzamosan is zajlottak a gyermekeknek és szüleiknek szóló izgalmas foglalkozások, érdekes előadások, tanulságos beszélgetések, így a részt vevő mintegy 650 család minden tagja kedvére válogathatott a programok közül.

A mászófal előtti tér volt idén is a Családi nap központi helyszíne, ahol ezúttal Meseországban barangolhattak a gyerekek. A különböző sátrak alatt rajzolhattak, színezhettek, tündérkoronákat készíthettek, tarisznyákat festhettek, mesekuckóba bújhattak, népmeséket feldolgozó rajzfilmeket nézhettek. Játékos foglalkozások által felfedezhették Háromszék hét csodáját, mesehősökkel ismerkedhettek meg, és ha jól válaszoltak a Benedek Elek meseországában kapott kérdésekre, hamuban sült pogácsát kaptak útravalóul, amelynek készítését maguk is kipróbálhatták. Ezenkívül nemez ékszereket, tulipános ládikókat készíthettek, bukfenceket vethettek egy levegővel felfújt színes gumivárban, műfalat mászhattak, vagy gyönyörködhettek a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola által szervezett Junior fotóiskola végzőseinek munkáiban.

Mint a korábbi években, az egyik legnépszerűbb helyszín idén is a 14-es számú Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat sátra volt, amelyben és amely körül a gólyalábaktól a családi fapapucsig mindenféle különleges társasjátékot, testgyakorlat- és sporteszközt kipróbálhattak az érdeklődők, a Mézeskalács házikónál pedig valódi mézeskalácsokra festhettek cukormázzal. Az Icipici Egyesület sátrában a legkisebbek mászkálhattak, a szüleik pedig különböző babás-mamás előadásokon, beszélgetéseken, tanácsadáson vehettek részt. Minden sikeres munka után egy faalmácskát kaptak a gyerekek, tíz faalmácska után egy aranyalma járt, a kívánságaikat pedig behelyezhették egy igazi almafa alá, amelyet szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a nagy mesemondó szülőfalujában, Kisbaconban ültetnek el.

A játéktér szélén felállított színpadon és a színpad előtt bábelőadások, gyermekeknek szóló koncertek zajlottak a nap folyamán. Elsőként Csernik-Pál Szende székely mesemondó és lábbábos lépett fel, aki egy interaktív előadás során a békáról, az egérről és a kolbászról mesélt a közönségnek. A sepsiszentgyörgyi származású, jelenleg Magyarországon élő előadó bevallása szerint nemcsak a gyerekeket szereti a közönség köreiben, hanem az anyukákat, apukákat is, meg is szólítja őket mesemondás közben, mert szerinte a népmesék nem csak gyermekeknek szólnak, mint ahogy a népzene és néptánc sem csak egy bizonyos korosztálynak szól. Mint lapunknak elmondta, az ő meséiben saját nagyszülei szeretete is benne van, akiktől a mese iránti fogékonyságát örökölte, és mindig igyekszik megízesíteni a meséit a közel száz évet élt nagymamája bölcsességével is.

A további gyerekelőadások felelősei a kolozsvári BábjátszóTér társulatának tagjai voltak, akik először a Mátyás király lopni megy című klasszikus, kesztyűs-bábos előadást mutatták be, majd az Ahány ember, annyi mese című interaktív mesemondásba vonták be a gyerekeket, mely performance-nak – mint utólag kiderült – ez volt az ősbemutatója. Lapunk érdeklődésére elárulták, hogy nyaranta nagyon sok meghívásnak tesznek eleget, idén sem voltak még szabadságon, de a gyerekek öröme megéri „a rengeteg fáradságot és izzadságot a tűző napsütésben”.

Az előadósátor egyik legizgalmasabb előadását Ficz Antal vezetőképző tartotta a hatékony időgazdálkodásról. A tréner egyebek mellett arra hívta fel a SIC Feszt fiatal önkénteseinek figyelmét, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, kinek próbálunk pénzt szerezni az időnk feláldozása által: másnak vagy inkább magunknak? Ha mások – például szüleink, főnökeink – osztják be a mi időnket, akkor valójában az ő életüket éljük.

Józsi Kinga és Győző, a sepsiszentgyörgyi Szimpla kávézó és a Lucky Day Fancy Shop nevű hulladékmentes üzlet tulajdonosai, valamint Csikós Hunor és Ambrus Orsolya, a Csíra vegetáriánus konyha működtetői a környezettudatosságról meséltek ugyanott, ismertetve, hogy milyen eszközökkel próbálják tudatosabb fogyasztásra ösztönözni vendégeiket. Mint mondták, egy másik alternatívát kínálnak azoknak, akiknek számít a jövő. Józsi Kinga lapunknak kifejtette: a továbbiakban szeretnék jobban kialakítani az őstermelői piacot is az üzletükben, hogy házi zöldségeket, tojást, tejterméket, mézet is vásárolni lehessen náluk. „Az irány jó, de az emberek átneveléséhez, a rossz reflexek megszüntetéséhez nagyon sok idő és energia kell. Amolyan Don Quijote-szerepet játszunk egyelőre, de hiszünk benne, ezért felvállaljuk” – fogalmazott Józsi Kinga.

Balázs Melinda Erzsébet, a csíksomlyói Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Mária-kert és teaház vezetője a Csaba testvérrel való megismerkedéséről, csíksomlyói kertészkedő munkájuk kezdeteiről és legismertebb gyógynövényeink jótékony hatásáról mesélt a jelenlévőknek, ezután pedig Fazakas Katalin a biokozmetikumok és natúr kozmetikumok sajátosságairól osztott meg néhány fontos tudnivalót a többnyire tizenévesekből álló hallgatósággal. A nap egyik legnépszerűbb előadója a fiatalok körében dr. Száfta Szende volt, aki Mi van a LED-fal mögött? című előadásában a rendezvényszervezésről osztotta meg velük tapasztalatait. Mint kiderült, rendkívül komoly előkészületekre, de állandó készenlétre és rengeteg kreativitásra is szükség van ahhoz, hogy egy rendezvény eljusson az ötlettől a sikeres megvalósulásig.

A Családi Nap jurtában Ütő Kinga saját varrónői múltjáról és a fenntartható divatról beszélgetett az érdeklődőkkel, mesélt az általa varrt táskákról, gyerekjátékokról és ruhákról, melyek előállítása ugyan kevés anyagi befektetést, de annál több munkát igényel. Mint mondta, örömmel varr bárkinek, és hasznos tevékenységnek is tartja a manapság hatalmas mennyiségben fellelhető, jobbnál jobb anyagok kreatív újrafeldolgozását, mert ahhoz az alapelvhez tartja magát, hogy Ki amit visel, azt képviseli.

Az IciPici sátor előadói között Kolcsár Linda és Gulácsi Zsuzsa a helyes babahordozásra tanította a szülőket. Lapunknak elmondták, hogy Székelyudvarhelyen végezték el a tanácsadói iskolát, utána pedig megalakították a sepsiszentgyörgyi babahordozó klubot, ahol rengeteg anyának nyújtanak segítséget.

A Családi nap végén ötven tombolát sorsoltak ki a szabadtéri színpadon. A sorsolás után Grüman Éva fő szervező lapunknak elmondta, hogy szervezés és részvétel szempontjából is ez volt eddig a legjobban sikerült, leggördülékenyebben működő Családi nap, melyhez a partnerek örömmel és rengeteg jó ötlettel csatlakoztak, ahol kicsik-nagyok jól érezhették magukat. Hangsúlyozta: ezúttal arra törekedtek a SIC Feszt szervezőivel közösen, hogy egyazon időben kínáljanak tartalmas időtöltési lehetőséget a gyermekek és felnőttek számára egyaránt, ami, úgy tűnik, sikerült, ezért a jövőben szeretnék továbbgondolni ezt az ötletet.