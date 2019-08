Tüntettek a kormány ellen Bukarestben

Ismét a kormány székháza elé vonultak a szabadságukra hazaérkezett, külföldön dolgozó romániai vendégmunkások a tavalyi, tömegoszlatással végződött kormányellenes megmozdulásuk évfordulóján szombaton, a tüntetőkhöz az ellenzéki pártok hívei is csatlakoztak. A tiltakozók a tavalyi karhatalmi erőszak kitervelőinek és végrehajtóinak felelősségre vonását, valamint a Viorica Dăncilă vezette kormány távozását követelték. Az előző évtől eltérően az idei megmozduláson nem történtek komolyabb incidensek, ezt Georgian Enache, a csendőrség szóvivője hivatalosan is megerősítette a tüntetés után. A bukaresti demonstrációval egy időben több romániai és nyugat-európai nagyvárosban is szimpátiatüntetések zajlottak.