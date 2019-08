A Sepsi OSK négy döntetlen után megszerezte első győzelmét a 2019–2020. évi szezonban. A háromszéki csapat gól nélküli első félidőt követően, a szünet után Goran Karanović góljával gyűjtötte be a három pontot a Craiova ellen a Ion Oblemenco Stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában. A veretlen piros-fehérek az idényben harmadszor zártak kapott gól nélkül, valamint hét ponttal a rangsor hetedik helyén állnak.

A sepsiszentgyörgyi csapat a két mérkőzésre eltiltott László Csaba vezetőedző nélkül lépett pályára a kánikulában, a Ion Oblemenco Stadionba közel 50 fős szurkolótábor kísérte el a piros-fehér mezeseket. Az első félidőben a házigazdák többet birtokolták a labdát és több időt töltöttek a vendégek térfelén, azonban a Sepsi OSK védelme rendre hárította a beadásokat. A Craiova először a 21. percben alakított ki veszélyes helyzetet, viszont Vasile Constantin távoli lövését Fejér Béla bravúrral szögletre tolta.

A háromszéki együttes támadásban nem sok vizet zavart az első felvonásban, Mirko Pigliacelli kapusnak nem kellett védenie, viszont a másik oldalon Renato Kelić megszerezhette volna a vezetést Cristian Bărbuț jobb oldali beadása után, azonban a horvát hátvéd fejese elkerülte a jobb alsó sarkot. A hajrában is a Dolj megyei csapat volt veszélyesebb, Mihai Roman kapásból vette célba Fejér kapuját, viszont a háromszéki hálóőr magabiztosan védte a középre tartó lövést.

A szünet után is a házigazdák akarata érvényesült, de Fejér elemében volt, előbb Carlos Fortes fejesét védte, majd Alexandru Cicâldău lövését és Valentin Mihăilă próbálkozását is hárítani tudta. A 81. percben az addig kapu területére sem lövő Sepsi OSK szinte a semmiből szerezte meg a vezetést a csereként beálló Goran Karanović révén, aki az idényben másodszor volt eredményes. Labdaszerzés után Dylan Flores vágta előre a labdát, amelyért a svájci csatár nagyot küzdött Stephane Acka védővel, majd estében közelről átemelte Pigliacelli kapus felett (0–1).

A vendégek ezt követően könnyedén megőrizték előnyüket, így a Corneliu Papură irányította csapat az FC Hermannstadt és az AEK Athén után sorozatban harmadszor szenvedett vereséget, a közönség pedig a vezetőedző lemondását követelte. A Sepsi OSK 2019-ben másodszor gyűjtötte be a három pontot a bajnokságban, a sepsiszentgyörgyi gárda legutóbb februárban a Medgyesi Gázmetán vendégeként győzött, azóta 6 döntetlent játszottak és 10 vereséget szenvedtek.

Ilyés Róbert értékelt a mérkőzés után

„Megdolgoztunk a győzelemért, viszont be kell ismernünk, hogy voltak pillanatok, amikor szenvedtünk, tényleg nehéz mérkőzésünk volt. Talán szerencsénk is volt, mert Craiova nem volt a legjobb formában, azonban az ellenfelünk irányította a játékot, többet birtokolta a labdát. Tudtuk, hogy nehéz és megterhelő időszak van a Craiova mögött, háromnaponként pályára léptek, hiszen a bajnokság mellett az Európa-ligában is érdekeltek. Úgy gondoltuk, ha a védelmünk jól szervezett, és nem adunk a gyors és kreatív játékosoknak teret, lehet esélyünk a győzelemre. Pavol Šafranko és Goran Karanović két olyan csatár, akiket nem ültethetünk a kispadon, így utólag elmondhatom, hogy szerencsés cserét hajtottam végre” – mondta a másodedző.

1. Liga, alapszakasz, 5. forduló: Craiova–Sepsi OSK 0–1 (0–0).

Craiova, Ion Oblemenco Stadion. Vezette: George Rădulescu (Bukarest). Craiova: Pigliacelli–Bancu, Acka, Kelić, Borța–Cicâldău, Qaka, Ivanov–Constantin (Mihăilă, 60.), Roman (Fortes, 69.), Bărbuț (Ioniță, 80.). Vezetőedző: Corneliu Papură. Sepsi OSK: Fejér–Dimitrov, Barišić, Tincu, Konongo–Vașvari–Gál-Andrezly, Fülöp (Karanović, 70.), Flores (Bouhenna, 86.), Carnat–Dumiter (Šafranko, 25.). Gólszerző: Karanović (81.). Vezetőedző: László Csaba. Sárga lap: Bărbuț (51.), illetve Konongo (19.), Vașvari (64.).

További eredmények: Academica Clinceni–Chindia Tâgoviște 3–1 (gólszerzők: Vojtuš 20., Barbu 25., Buziuc 64., illetve A. Burlacu 3), Jászvásári Politehnica–Dinamo 2–0 (gsz.: Breeveld 23., Horșia 32.), Medgyesi Gázmetán–Astra Giurgiu 1–0 (gsz.: S. Buș 56.), Kolozsvári CFR–FC Hermannstadt 3–0 (gsz.: Păun 14., Costache 85., Omrani 89. – tizenegyesből).

A rangsor:

1. CFR 4 1 0 13–3 13

2. Jászvásár 3 2 0 6–1 11

3. Viitorul 3 1 0 11–4 10

4. Medgyes 2 3 0 7–4 9

5. Craiova 3 0 2 7–5 9

6. Botoşani 2 2 0 9–4 8

7. Sepsi OSK 1 4 0 4–3 7

8. Astra 2 1 2 6–6 7

9. FCSB 1 1 2 5–7 4

10. Clinceni 1 0 4 8–14 3

11. Hermannstadt 1 0 4 7–13 3

12. Dinamo 1 0 4 4–12 3

13. Voluntari 0 2 2 2–6 2

14. Târgoviște 0 1 4 4–11 1

A 6. forduló programja: FC Hermannstadt–Academica Clinceni (péntek, 17 óra), Chindia Târgoviște–Dinamo (péntek, 19.30 óra), Sepsi OSK–Kolozsvári CFR (szombat, 21 óra), FC Botoșani–Craiova (vasárnap, 18 óra), FCSB–Jászvásári Poli (vasárnap, 21 óra), FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán (hétfő, 18 óra), Astra Giurgiu–FC Viitorul (hétfő, 21 óra).