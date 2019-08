A Maszol szerint a büntetésről a Csíki Sör hivatalos Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben számoltak be. „Köszönjük nektek (román hatóságoknak – szerk. megj.), hogy a kisebbségek védelmét »példaértékűen« kezelitek” – írták, majd így folytatták: „Köszönjük, hogy vigyáztok azon polgártársainkra, akik a külföldi munka helyett megpróbálnak itthon maradni, alkotni, munkahelyeket teremteni. Vigyáztok rájuk folyamatos ellenőrzésekkel, büntetésekkel, hogy ne szálljanak el a valóság keserű talajáról. Köszönjük nektek, hogy Székelyföldön a magyart IDEGEN nyelvként ítélitek meg.” A csíkszentsimoni vállalkozásnál a Hargita megyei fogyasztóvédelem panasz miatt tartott ellenőrzést, és azért rótt ki tízezer lejes büntetést, mert egy friss promóció reklámját nem fordították le román nyelvre, csak magyar – a fogyasztóvédelmisek szerint „idegen” – nyelven tüntették fel az üvegeken.

RENGETT A FÖLD. A Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű földrengést mértek vasárnap hajnalban 2 óra 59 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – jelenti honlapján az Országos Földfizikai Intézet. A földrengés 151 kilométeres mélységben következett be, az epicentrumához legközelebb eső települések Nehoiu (29 km), Kovászna (41 km), Bodzaforduló (51 km), Kézdivásárhely (54 km), Szlanikfürdő (60 km). Augusztus eleje óta 12 földrengést észleltek Romániában, ezek erőssége 2,1 és 4,2 között mozog a Richter-skálán. Az idei év legerősebb földrengése január 9-én történt Buzău megyében és 4,4-es erősségű volt. Az elmúlt esztendő legerősebb földrengését október 28-án mérték Buzău megyében, ez 5,8-as erősségű volt, és Székelyföldön is érezni lehetett. (Agerpres)

ÚJABB SZTRÁDASZAKASZ. Egy tíz kilométeres szakasz kivételével augusztus 15-én már közlekedni lehet a Déva–Lugos autópálya 3-as és 4-es szakaszán – jelentette be Laurenţiu Nistor képviselő, a Szociáldemokrata Párt Hunyad megyei szervezetének elnöke. A Déva–Lugos autópálya érintett szakaszainak hossza összesen 43 kilométer, ebből körülbelül tíz kilométert Hunyad és Temes megye határán, Holgya és Marzsina között egyelőre nem adnak át a forgalomnak, mert átjárókat kell építeni a medvék számára. (Agerpres)

ROSSZUL TARTOTT ELÍTÉLT. Tizenkétezer lej kártérítést fizethet az állam egy fiatalkorúak szexuális kizsákmányolásában való bűnrészesség miatt elítélt volt Temes megyei rendőrnek, aki a vizsgálati fogságban töltött idő alatt rühös lett. A temesvári bíróság ítélete nem végleges. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság még 2015 júniusában leplezte le azt a bűnbandát, amelynek feje a temesvári alvilágból jól ismert Paul Mânzu volt, és amely kiskorúakat „szállított” tehetős megrendelőknek. Ovidiu Gîțan volt rendőrt két év nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, kirúgták a rendőrségtől, miután bebizonyosodott, ő is részt vett a kiskorúak szexuális kizsákmányolásában. Feladata a „jelöltek” felkutatása és behálózása volt, s miután a 15–17 év közötti lányokat elcsábította, különböző módszerekkel rávették őket, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek Mânzu „VIP”-klienseivel. Az intim együttlétekről videofelvételek is készültek: ha valamelyik fiatal később nem engedelmeskedett nekik, megfenyegették, hogy elküldik a felvételeket a szüleinek. Gîțan arra hivatkozva perelte be a Temes Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy a vizsgálati fogságban töltött idő alatt olyan körülmények között tartották, ami szerinte sérti a jogait: a cella és az ablak túl kicsi volt, a higiénia nem volt kielégítő. (Főtér)