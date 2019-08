Telt ház előtt, új gyepszőnyegen léphetett pályára az FK Csíkszereda és fővárosi ellenfele a 2. Liga második fordulójában. A Metaloglobus mezében játszanak a Herea testvérek, Claudiu néhány évvel ezelőtt a sepsiszentgyörgyi csapatban is megfordult, Ovidiu pedig a román felnőttválogatottban is szerepelt.

Az első félidőben szinte végig a házigazda támadott, George Gavrilaș kapus még védte Erdei Carlo lövését, viszont a 13. percben már tehetetlen volt, így megszületett a vezető találat. Soufiane Jebari szerzett labdát középpályán, majd a védők mögül kilépő Hodgyai László irányába passzolt, aki betört a tizenhatos területre és a hálóba gurított (1–0).

A csíkszeredai együttes ezt követően is veszélyesen támadott, a 26. percben pedig növelni tudta előnyét, Eder Gonzalez a bal oldalon beverekedte magát a büntetőterületre és a hosszú alsóba lőtt (2–0). A mezőnyfölényben játszó hazai gárda okosan tartotta a labdát, a vendégek egyetlen veszélyes lövése a 45. percben Ovidiu Herea nevéhez fűződik, viszont a csatár pontatlan volt.

A második játékrészben is az FK Csíkszereda akarata érvényesült, a védelme hatékonyan működött, majd a 65. percben a házigazdák harmadszor is eredményesek voltak. Jebari szerzett labdát középpályán, több védőt kicselezve betört a tizenhatos területre, valamint a kifutó kapus mellett a jobb alsóba gurított (3–0). A házigazdáknak a folytatásban is több helyzetük kimaradt, viszont így is megérdemelt győzelmet arattak. Az FK Csíkszereda három ponttal a 9. helyet foglalja el a húszcsapatos bajnokságban, augusztus 17-én, szombaton pedig az Aradi UTA otthonában vendégszerepel.

„Számítottunk arra, hogy a 12. játékosunk belép a játékba, ezalatt a szurkolókra gondolok, akik megállás nélkül biztattak. Nagyon örvendek, hogy itthon tudtuk tartani a három pontot, de mostantól már a következő találkozóra kell koncentrálnunk. Nagyon nehéz bajnokság előtt állunk, de ezen a mérkőzésen már nem csináltunk annyi hibát, mint az első összecsapásunkon. Most felszabadultabbak voltunk, és ez nagy önbizalommal párosult, ennek pedig hál’ istennek meg is lett az eredménye” – nyilatkozta a mérkőzés után a sepsiszentgyörgyi vezetőedző. (miska)