Eredményes felkészülési időszakon van túl a Kézdivásárhelyi SE labdarúgócsapata, amely az egyhetes intenzív edzőtáborozáson túl több edzőmérkőzést is játszott az elmúlt időszakban, és továbbra is gőzerővel készül az augusztus 24-én rajtoló harmadosztályú bajnokságra.

A Román Labdarúgó-szövetség a napokban elkészítette a harmadosztályú bajnokság csoportbeosztását, ahol a Kézdivásárhelyi SE – az előző két idényhez hasonlóan – idén is az elsőbe kapott besorolást. A részt vevő 80 csapatot ezúttal is öt csoportba osztották, a pontvadászat menetrendjének sorsolását ma tartják a szakszövetség bukaresti székházában. A 3. Liga augusztus 24-én kezdődik, az odavágó utolsó fordulóját november 30-án rendezik, míg a vissza­vágó 2020. március 7-én rajtol.

A felső-háromszéki együttes két vereséggel kezdte a nyári felkészülést, 4–0-ra kikaptak Prázsmár és 6–0-ra a másodosztályú Farul Constanța csapatától. A negyedosztályú Barót felett két alkalommal is diadalmaskodtak, előbb 4–1-re, majd 4–2-re, valamint négygólos mérkőzésen játszottak döntetlent az ASR Brassó együttesével. Az FK Csíkszereda tizenkilenc év alatti csapata ellen tervezett szombati mérkőzés elmaradt, a bajnoki rajtig a Sepsi OSK 4. ligás alakulatával és a szintén harmadosztályban érdekelt Székelyudvarhelyi FC ellen terveznek további felkészülési mérkőzéseket.

A kék-fehér mezesek a kupasorozatban is érdekeltek, a második fordulóban, szerdán 17.30-tól a Bákó megyei kupagyőztes FC Viitorul Curița otthonában harcolhatnak a továbbjutásért. A Kézdivásárhelyi SE az első körben a Kovászna megyei kupagyőztes Papolci FC vendégeként 3–1-re győzött hosszabbításban, míg jövőbeli ellenfele szintén idegenben, az FC Vaslui ellen 4–1-re diadalmaskodott.

„Nehéznek ígérkezik a szezon első fele, főleg amiatt, hogy a csoportunkból több csapat is megerősödött és szeretne feljutni a másodosztályba. Itt most elsősorban a Miroslava, Suceava, Ceahlăul, Rădăuți és az Aerostar csapatára gondolok. Nem lesz könnyű dolgunk, viszont szeretnénk jobban teljesíteni, mint az előző két szezonban, a kilencedik helynél feljebb lépni, és úgy gondolom, erre minden lehetőségünk megvan, mert mi is erősítettünk. Marius Ştefănescu hiánya nagy érvágás számunkra, de véleményem szerint csapatként most erősebbek vagyunk” – mondta Gazda József játékos-edző.

A KSE játékoskerete a 2019–2020. évi szezonban: Gabriel Bunduc, Farkas Róbert – kapusok; Silviu Stanciu, Tankó Zsolt, Răzvan Damian, Bogdan Cîrstian, Nicolae Păun – védők; Gazda József, Kanyó Szilárd, Gáll Attila, Gajdó Tamás, George Fozocoş, Ciprian Răduţoiu, Bandi Álmos, Mojzi Botond – középpályások; Faragó Hunor, Emil Popa, Orosz István, Andrei Cărunţu, Pakucs Norbert – támadók.

Az 1. csoport: Kézdivásárhelyi SE, FC Botoșani II., Foresta Suceva, Șomuz Fălticeni, Bucovina Rădăuți, Știința Miroslava, Pașcani, FC Ozana Târgu Neamț, Ceahlăul Piatra Neamț, Bákói Aerostar, Bákói MSK, Hușana Huși, Focșani, Galaci Oțelul, Sporting Liești, Galaci U. (miska)