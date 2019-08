Újraélesztenék az ősmagyar hitvallást

Kökösi Attila, a brassói Loksi Blues Café Szociokulturális Egyesület vezetőjének elmondása szerint a résztvevőket beavatták őseink hitvilágába, megismerhették azt a tudást, amelyet sokáig elveszettnek hittünk. Mindemellett előadásokat és meditációkat tartottak, természetgyógyászattal lehetett ismerkedni, jelen volt csontkovács is, és fontos szerep jutott a zenének és a táncnak. „Az ősmagyar hagyományok iránt elkötelezettek között – éljenek bárhol – próbálunk minőségi időtöltés keretei közt hidakat építeni, kapcsolatokat kialakítani. Örvendek, hogy egyre többen ismerik fel, milyen értéket képvisel múltunk, és tanulni akarnak, gyakorolni akarják az elsajátítottakat” – mondotta.

A tábor legismertebb előadója, Szemző Gábor A táltosok ősi útja, Betegségek kialakulásának lelki oka (rábaközi táltosok oknyomozó gyógyászata), Őseink hívása: a turul nemzetség megidézése és A magyarság üdvtörténete címmel értekezett. Mint mondotta, az évszázadokon át titokban tartott tudást nemrég osztották meg – a Gyurcsány-kormányzás idején, amikor úgy ítélték meg, hogy a nemzet végveszélybe került. „A megyer, azaz a magyar a huszonnégy hun törzsszövetség egyike volt. Elődeink feleltek a szakralitásért, a bölcsességért és a tudásért, mint ahogy ők közvetítettek a látható és a láthatatlan közt is. Ez tiszta, királyi vérvonal volt. Manapság egyre több tiszta lelkű ember akad, aki felismerte ezt, és az ősi tudást újraserkentené. A Magyarok Országos Gyűlésére akár húszezernél is többen jönnek el, hogy részt vesznek az ősök tiszteletén, megismerjék a Magyarok Istenét és a Boldogasszony-tudatot. Ezt a fajta tudást lehetett most Vargyason is megszerezni” – nyilatkozta.