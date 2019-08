Összeöntötték a búzát a Magyarok Kenyeréhez

Mint fogalmazott, a Magyarok Kenyere program úgy gyűjt egybe minket, ahogy a kenyér tisztelete összefogja a magyarokat, kifejezve a világban élő magyarság egységét. A búza gyűjtése augusztus végéig folytatódik. Az államtitkár kiemelte: a közelgő ünnep, augusztus 20. egybeköti a búzaaratás végét, az államalapítás ünnepét és István király szentté avatásának évfordulóját. A Magyarok Kenyere program méltó módon készíti elő Szent István napját, ami a magyarság egységének ünnepe.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által szervezett Magyarok Kenyere program 2018-ban Magyar Örökség Díjban részesült. A Magyarok Kenyere Alapítvány idén már célul tűzte ki, hogy a nyugati, tengerentúli szórvány magyarságot is bevonja az adományozásba. Az eseményen jelen volt Csomortányi István, az EMGE Szövetség elnöke, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Hupka Félix, a Máramaros megyei Mara-Agro Egyesület ügyvezetője is. Csomortányi István elmondta: az EMGE Szövetség keretében az Érmelléki Gazdák Egyesülete immár ötödik alkalommal vesz részt a jótékonysági adakozás partiumi megszervezésében, a Szatmári Gazdák Egyesülete pedig szintén élen jár a gyűjtésben. Mindkét megyében – Biharban és Szatmárban is – zajlik még a búza begyűjtése, melyeket helyi malmok őrölnek meg, a lisztet pedig helyi, felekezeti gyermekotthonok kapják.

Gergely István, a Magyarok Kenyere Alapítvány kuratóriumának erdélyi tagja úgy fogalmazott: a megújulás a fennmaradás egyetlen útja, amelyen haladva a Szent Korona népei történelmi átalakulásukat élik. Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta, tavaly több mint ötezer gazda vett részt a programban, amelynek célja, hogy minden, magyarok által körülült asztalra jusson kenyér. Jakab István, a Magosz elnöke szerint a kárpátaljai gazdák erejéről ad tanúbizonyságot, hogy a nélkülözés ellenére sikerült összegyűjteniük 100 tonna gabonát.

Az ünnepség a beszédeket követően a búza összeöntésével folytatódott. A búza mennyisége a hónap végére a becslések szerint eléri vagy meg is haladja a tavalyi 605 tonnát.