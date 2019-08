A Kovászna Megyei Juhtenyésztők Egyesülete a Tündérvölgyben évente megszervezett Juhászlakodalom rendezvény társszervezője. Idén is kivették részüket a szervezésből, lebonyolításból, az esemény tematikájához és az egyesület tevékenységi köréhez illően juhkiállítást is rendeztek. A juhtenyésztés jelenéről, jövőjéről Sorin Popicával, a megyei egyesület elnökével beszélgettünk a kiállításon.

– A kiállításra hozott juhok zöme a verespofájú cigája fajtából való. Ez a fajta a legelterjedtebb a környékünkön?

– A köznyelvben kovásznai juhként is emlegetik, de a hivatalos jegyzékben verespofájú cigájaként szerepel. Kovászna megye mellett Hargita, Brassó, Maros és Vrancea megyében is jelentős az állománya. A faj­állatok az egyesületünk által vezetett fajtajegyzékbe, törzskönyvbe vannak bejegyezve.

– A kiállításon más fajtákból származó juhok is láthatók.

– Igen, figyelembe véve, hogy ez az esemény a juhászoké, juhtenyésztőké, és nem csak a verespofájúcigája-tenyésztőké, más megyékből is hívtunk juhtenyésztőket, akik másfajta juhokkal is érkeztek a kiállításra. Végül is a tenyésztő döntése, hogy milyen fajtával foglalkozik, alternatívák vannak, mint például az itt látható Suffolk juhok.

– A Suffolk húshasznú juh, de bírja a háromszéki körülményeket?

– Hústermelésre kitenyésztett juhról beszélünk, gyarapodása jobb, mint a verespofájúé. Viszont nincs meg benne a nyájszellem, így nem tartható például erdei legelőkön, vándorlásos legeltetésben. Általában intenzív körülmények között tenyésztik, legjobb esetben félintenzív tartásban, a juhszállás körüli, vetett füvű legelőkön, takarmánykiegészítők használata mellett.

– Vannak itt tejhasznú juhok is?

– Általánosságban a cigája, de főként a verespofájú vegyes hasznosítású juh. Eddig a kiveszőfélben lévő, konzerválandó fajták között tartották számon. Évekkel ezelőtt vásároltunk egy tiszta fajú, a hatóságok által is elismert állományt, ezt szaporítottuk tovább, hivatalos termelési ellenőrzés mellett. 2019 után, miután kilépünk a konzerválásból, meg fogjuk próbálni – ha a tenyésztők is igénylik –, hogy két irányba, azaz hús-, illetve tejhasznosítás felé tenyésszünk tovább különböző állományokat. Pillanatnyilag a vegyes hasz­nosítás jövedelmezőbb, a hegyi legelőkön kisebb ráfordítással tenyészthetők a juhok.

– Hány verespofájú cigáját tenyésztő juhfarm van hivatalos termelési ellenőrzésben?

– Jelenleg több mint 12 tenyészet, a kontrollban lévő állatok száma 50 ezer körüli. 2020-szal kezdődően bevezetjük a vegyes ellenőrzést. Ez azt jelenti, hogy a bárányt megmérjük elléskor, elválasztáskor, majd a minősítésnél, bonitálásnál is. Ugyanakkor a szoptatás idején az anyajuhok által termelt tej mennyiségét is mérjük.