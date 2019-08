Új juhfajtát tenyésztettek ki a Konstanca megyei Pallas Juh- és Kecsketenyésztési Országos Intézetben. Az új juhfajtát hamarosan elismeri az Országos Állattenyésztési Hatóság is. A Merom névre keresztelt új juhfajta jellegzetessége, hogy hajlamos hármas ikrek ellésére, húsz százalékkal több húst és tejet képes termelni – jelentette be az intézmény igazgatója, Radu Răduca.

Az új juhfajta több hasznot hoz a juhtenyésztőknek, kitűnő a szoptatásban, a vágott juh minősége pedig megközelíti a Pallasi Merinóét – mondta az igazgató az Antena Satelor rádióműsorban.

Az új fajta alapját a Pallasi Merinó és a Romanov fajták adják. 2018-ban kezdték meg a keresztezést a két húshasznú fajta berbécseivel, az eredményt több generáción át ellenőrzik. Az új fajta kiválósága a gyors gyarapodás, az állatok jól bírják a hazai környezeti körülményeket – mondta az igazgató.

A pallasi kutatóállomáson több juhfajtát is kitenyésztettek. 1962-ben jegyezték be a Pallasi Merinó fajtát, 2010-ben a Pallasi Tejhasznú Merinót (kimondottan síkvidékre kitenyésztett, jól tejelő fajta), majd 2012-ben a Pallasi Húshasznú Merinót, most pedig a Merom fajtát is. (bokor)