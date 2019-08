Rafael Nadal mindössze 71 perc alatt nyerte meg az orosz Danyiil Medvegyev ellen a 6,3 millió dollár összdíjazású montreali kemény pályás férfi tenisztorna döntőjét. A Torontóban rendezett, 2,8 millió dollár összdíjazású kemény pályás női tenisztorna döntője is véget ért 19 perc játék után, Serena Williams hátfájására hivatkozva feladta a 19 éves kanadai Bianca Andreescu elleni mérkőzést.

Nem úgy indult, hogy annyira sima lesz a montreali torna döntője, mint amennyire lett: Nadal kezdte az adogatást az idén ötödik ATP-tornadöntőjét vívó Medvegyev ellen, és az orosznak rögtön lehetősége nyílt elvenni a spanyol szervajátékát. Medvegyev sem sejthette, hogy ez volt az utolsó bréklehetősége a mérkőzésen, mert ezt követően Nadal adogatójátéka ellenállhatatlannak bizonyult. A spanyol az orosz második adogatójátékát elvette, és ez elegendőnek bizonyult az első játszma megnyeréséhez, amihez 41 percre volt szüksége (6:3).

A másodikhoz még ennyi idő sem kellett, a spanyol ugyanis szinte szóhoz sem engedte jutni orosz ellenfelét, és 30 perc alatt nyerte a szettet (6:0). Ezzel Nadal pályafutása 83. ATP-tornagyőzelmét aratta, ötödik alkalommal diadalmaskodva a Canadian Openen.

A 19 éves Bianca Andreescu pályafutása során másodszor került be első kategóriás WTA-torna döntőjébe, és másodszor is győzni tudott – igaz, most jóval könnyebb dolga volt, mint márciusban az Indian Wells-i finálé megnyerésekor Anqelique Kerber ellen, mert a veterán Serena Williams 19 perc játék után feladta.

A 37 éves amerikai klasszis a harmadik játékban elvesztette adogatását, aztán a negyedik után ápolást kért, majd könnyek között közölte a székbíróval, nem tudja folytatni a játékot. Ezzel Bianca Andreescu 50 év óta az első kanadai, aki hazai versenyzőként tudta megnyerni a Rogers Cup névre keresztelt tornát.

Rafael Nadal és Bianca Andreescu is visszalépett a Cincinnatiben zajló teniszversenytől. A szervezők tájékoztatása szerint a 33 éves spanyol sztár fáradtságra hivatkozva mondta le a részvételt, míg a 19 éves Andreescu a személyes programjában beállt változások miatt nem utazik el az amerikai városba.