Kormányválság küszöbén?

Persze, nem annyira új gondolatok ezek – rég­óta mondogatnak hasonlókat gazdasági elemzők, a jegybank illetékesei, ellenzéki politikusok –, Tăriceanu szavaira azonban mégis érdemes odafigyelni, elsősorban azért, mert e szokatlanul éles bírálat ezúttal a kormánykoalíció egyik pártjának vezetőjétől érkezik, és megerősíteni látszik azt, amit a román sajtóban jó ideje rebesgetnek: a Liberális Demokraták Szövetsége arra készül, hogy kilépjen a kormányból. Ezért eme durva, már-már valamelyik ellenzéki politikusra emlékeztető hangnem, ezért az ultimátumszerű megfogalmazás, mely szerint Dăncilănek augusztus 20-ig kellene valamiféle új kormányprogrammal és komoly átszervezési tervvel előállnia: a pártelnök részéről érkező felszólítás alapján egyértelmű most már, hogy a liberális demokraták magukra hagynák a szociáldemokratákat.

Alighanem pragmatikus e lépés, a felmérések szerint ugyanis Tăriceanu még mindig a második legnépszerűbb politikus az államelnökjelöltek rangsorában, esélyeit csak növelné, ha látványosan szakítana a meglehetősen rossz megítélésű szociáldemokratákkal. Még akkor is logikusnak nevezhető e lépés, ha a kormányból kilépve befolyást, erőt, anyagi forrásokat veszítenek, hiszen az ellenzéki pozíciónak is megvan a maga vonzereje: egy esetleges szövetség révén a Victor Ponta vezette Pro Románia Párttal parlamenti frakciójuk súlya növekedne, egyfajta mérleg szerepet tölthetnének be tehát a törvényhozó testületben, ami nem kis érdekérvényesítési potenciállal kecsegtet.

Érthető ezek után az is, hogy Viorica Dăncilă miért mutatkozott oly kimértnek, óvatosnak, már-már engedékenynek tegnap a koalíció sorsát illetően: ha Tăriceanuék tényleg távoznak, alighanem kisebbségi kormányzás következhet az államelnök-választásig, ami jelentősen gyengíti a szociáldemokraták pozícióit. Ha pedig az államelnök-választáson is leszerepel Dăncilă és csapata, egy bizalmatlansági indítvány könnyen megpecsételheti sorsukat.