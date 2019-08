„Az amerikai vizsgálat franciaországi szálakat tárt fel. Így számunkra az áldozatokra való tekintettel alapvetően fontosnak tűnik, hogy az egész ügyet tisztázzák” – írta közleményében Mar­lene Schiappa, a nők és férfiak egyenjogúságáért, valamint Andrien Taquet gyermekvédelemért felelős államtitkár. Marlene Schiappa környezete szerint valójában az amerikai üzletember franciaországi kap­csolatainak felgöngyölítéséről van szó. Epstein sűrűn utazott oda-vissza Franciaország és az Egyesült Államok között, és a francia főváros egyik előkelő negye­dében lakóháza is volt.

„Jeffrey Epstein halála nem foszthatja meg az áldozatokat az igazságszolgáltatástól, amelyhez joguk van: ez alapvető feltétele mind a talpraállásuknak, mind a fiatal lányok hatékonyabb védelmének az efféle szervezett hálózatokkal, az efféle ragadozókkal szemben” – írta Marlene Schiappa és Andrien Taquet.

A párizsi főügyészhez intézett levelében az Ártatlanság Veszélyben nevű civil szervezet rámutatott, hogy július 23-án jegyzéket intézett a főügyészhez, és hangsúlyozta, hogy „Franciaországot is érinti az akta, mert az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) által lefolytatott nyomozásokban több francia állampolgárságú személy is szerepelt”. Az Ártatlanság Veszélyben egy „megbízható forrást” is idéz, amely szerint „a Jeffrey Epstein és a bűntársai által létrehozott prostitúciós hálózat több áldozata is francia állampolgár”.

A 66 éves milliárdos üzletember manhattani börtöncellájában elkövetett valószínűsített öngyilkossága megdöbbenést váltott ki az Egyesült Államokban, az FBI és az igazságügy-minisztérium vizsgálatot indított az ügyben. A büntetés-végrehajtás által „valószínűsített öngyilkosságnak” minősített haláleset azonnal összeesküvés-elméletek sokaságát indította be. Egyesek feltételezik, hogy az üzletembert a hatalom köreiben forgó üzletemberekkel való számos kapcsolata miatt meggyilkolták.

Jeffrey Epstein halálának okát a boncolás után sem lehet egyértelműen megállapítani, ehhez még több információra van szükség – közölte dr. Barbara Sampson igazságügyi orvosszakértő New Yorkban.

A The New York Times című lap idézte New York város egyik, neve elhallgatását kérő tisztségviselőjét, aki azt mondta: Sampson doktor azt valószínűsíti, hogy Jeffrey Epstein felakasztotta magát, de ennek megerősítésére még további információkra van szüksége. Több politikus is magyarázatot követelt, kiváltképp azért, mert a különlegesen szigorú és biztonságos manhattani börtönben Epstein három héttel ezelőtt már megkísérelt öngyilkosságot.