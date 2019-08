A Bahrain-Merida bringása a dél-olaszországi Cosenza környékén edzett, amikor egy kereszteződésben elütötte egy Fiat Grande Punto. Az olasz versenyzőt a helyi kórházba szállították, ahol megállapították, hogy az egyik keze és lába is eltört. Így biztosan nem lehet ott a Vuel­tán, amelyen várhatóan ő lett volna a közel-keleti istálló kapitánya. A 36 éves Pozzovivo idén áprilisban is balesetet szenvedett, akkor a Vallon Nyíl egynapos viadalon bukott nagyot. Pozzovivo még sosem végzett dobogón háromhetes körversenyen, de a Giro d’Italián hatszor, míg a Vueltán egyszer zárt a legjobb tíz között, előbbi viadalon szakaszt is nyert.