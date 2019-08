Falunapot ült Nagybacon

Az esemény szombat délben a baróti Tanulók Klubjának Princess mazsorettcsoportja és a helyi fúvószenekar felvonulásával kezdődött. A labdarúgópálya szomszédságában felépített színpadon felléptek az óvodások és iskolások, majd a Pásztortűz néptánccsoport tartott előadást.

A főzőversenyre ez alkalommal hat csapat nevezett be. A maga nemében mindegyik remekelt, ám a zsűri ízlését leginkább a közbirtokosság szakácsainak sikerült eltalálniuk, mögöttük a Szalmakalaposok és a Tűzoltók végeztek.

A fogathajtók versenye a gazdákat és a haszonállatokat is próbára tette, hiszen ügyesnek és gyorsnak kellett lenniük ahhoz, hogy az akadályokat jól és jó időben tudják venni. A megmérettetésen részt vett a község polgármestere, Simon András is, aki a negyedik helyet szerezte meg. Mint mondotta, elégedett az eredménnyel, hiszen tizennyolcan álltak rajtvonalhoz, ráadásul az ő lovai voltak a mezőny legfiatalabbjai, és az egyik lova kicsit betegeskedett, így kímélte őket. „Ha mindkét lovam egészséges vagy jobban hajtom őket, minden bizonnyal megszerzem a harmadik helyet, de célom nem az volt, hogy mindenképp dobogós legyek. Amikor a programot össze­állítottuk, azt akartuk, legyen olyan is, ami a lovas gazdáknak kedvez, s ezt el is értük. Nem csak nagybaconiak, de a megye más területéről is akadt, aki fontosnak tartotta, hogy velünk ünnepeljen, és ennek nagyon örvendek” – nyilatkozta a polgármester.

A futball szerelmesei a helyi csapat és a Sepsi OSK második csapatának összecsapását tekinthették meg, de szurkolhattak a Súgóval mérkőző öregfiúknak is. A labdarúgócsapat fennállásának 60. évfordulóját emléktábla-avatással ünnepelték, ahol a csapatalapításban részt vállaló Benedek Gyula nyugalmazott tanító mondott beszédet.

A délutáni órákban Oláh Mihály és Baló Otília lépett fel, majd a székelyudvarhelyi énekesnő, Syntia szórakoztatta a nagyérdeműt. Zárásként tábortűz volt, mellette a Benedek Elek Dalcsoporttal énekelhetett együtt, aki még bírta szusszal a hosszú nap után.