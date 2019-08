A szociáldemokraták nem fogadnak el ultimátumot és nem akarnak „válni”

„Az SZDP nem fogad el ultimátumokat. Úgy gondolom, hogy a szövetségen belül konstruktív párbeszédre van szükség. Călin Popescu-Tăriceanu elnökkel megvitattuk a kormányprogramot, beszéltünk a kormányátszervezésről. Az országos végrehajtó bizottságban kormányátalakításról volt szó. A közeljövőben nem tervezzük a kormány szerkezetének átalakítását, de gondolkodunk a gyengén teljesítő miniszterek leváltásában és a kormányprogram kiigazításában, hogy az megfeleljen a lakosság igényeinek. Nem beszélhetünk ultimátumokról. Beszélünk a szövetségen belüli együttműködésről és az építő jellegű párbeszédről, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos mind a jelenlegi, mind a jövőbeli együttműködés szempontjából” – fogalmazott Viorica Dăncilă. Kifejtette, pártja számára jelenleg a kormányprogram kiigazítása jelenti a prioritást, ennek tervezetét szeptember elsején szándékszik bemutatni, miután tárgyaltak erről a koalíciós partnerekkel. Az SZDP elnöke leszögezte: mivel a kormányprogramot megszavazta a parlament, ezért nem változtathatják meg azt, csak bizonyos átalakításokat eszközölnek rajta. A másik prioritás az államelnök-választások megnyerése, tette hozzá.

Viorica Dăncilă arról is beszélt, hogy „nem időszerű” a Pro Románia bevonása a kormányzásba, mint mondta, erről pártja végrehajtó bizottsága döntött, amely elégedetlenséggel fogadta Victor Ponta nyilatkozatait az SZDP-t illetően. A miniszterelnök szerint „létezik egy erős koalíció” az LDSZ-szel, s a két párt együtt akarja folytatni a kormányzást 2020-ig.

Az LDSZ azonban nem mondott le a kormányból való kilépés gondolatáról, Daniel Zamfir, a kisebbik kormánypárt szenátusi frakcióvezetője a Radio France Internationale-nak adott interjújában úgy nyilatkozott: az LDSZ egy kompetenciára épülő kormányátszervezést szeretne, valamint egy új kormányprogramot, ­amellyel vissza lehetne nyerni a lakosság bizalmát. Ezeket a kéréseiket a miniszterelnök ­asszonnyal is közölték – tette hozzá. „A párton belüli tárgyalások során döntjük el, hogyan viszonyulunk a továbbiakban ehhez a kapcsolathoz. Vannak dolgok, amik nem mehetnek így tovább. Az infrastruktúrát érintő fő célkitűzéseket félretették. Ez zavarja az LDSZ-t, még akkor is, ha a kormány kisebbik pártja. (...) Az LDSZ-nek nem kell abszolút minden körülmény között kormányon maradnia” – fogalmazott a szenátor. Hozzátette, pártja szeretne továbbra is része lenni a kabinetnek, de a kormánynak az a feladata, hogy elnyerje az emberek bizalmát, ehhez pedig szükség van a fent említett célkitűzések megvalósítására. Ugyanakkor lezártnak nyilvánította az SZDP és az LDSZ közös államfőjelöltjének kérdését. „A mi jelöltünk egyértelműen Călin Popescu-Tăriceanu úr, az SZDP jelöltje pedig Dăncilă asszony, mindenki úgy kampányol, ahogy jónak látja” – fogalmazott Zamfir, aki azt is cáfolta, hogy az LDSZ erőltette volna a Victor Ponta vezette Pro Románia párt kormányra juttatását.