Cumpănaşu azt mondta, a ­DIICOT-főügyész biztosította, hogy minden szálat megvizsgálnak, a családtól származó és a médiában megjelent minden információt ellenőriznek. Hozzátette, kérték a kerítés bűntettével kapcsolatos 2012-es caracali ügy mindegyik áldozatának és gyanúsítottjának kihallgatását vagy újbóli kihallgatását, valamint ismét igényelte a parlament Olt megyei tagjainak és Caracal polgármesterének kihallgatását. „Bármennyire is próbálnak egyesek menekülni, nem fognak. Ez csak az én személyes véleményem a Bănilă főügyésszel folytatott tárgyalás alapján” – nyomatékosította. Cumpănaşu azt is elmondta, Alexandra családja kitart ama elhatározása mellett, hogy nyomozócsoportot létesítsenek az Olt megyei alvilági klánok kivizsgálására. Állítása szerint a DIICOT-főügyész ezt nem ellenezte, amennyiben a csoport „nem fog keresztbe tenni” az ügyészség nyomozásának. A caracali gyilkosságok gyanúsítottja, Gheorghe Dincă a kihallgatások során beismerte, hogy július 25-én megölte a 15 éves Alexandra Măceşanut. Állítása szerint ő ölte meg a 18 éves Luiza Melencut is, az ügyészeknek azonban ez idáig nem sikerült megtudniuk, hova rejtette a holttestet.