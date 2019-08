Iohannis tervei

A román elnök amerikai hivatali kollégájának meghívására látogat Washingtonba augusztus 19-én és 20-án. „Jómagam is, és Trump elnök is vártuk már egy ideje ezt a találkozót. Számos fontos kérdés van, ami megvitatásra vagy megerősítésre vár. Tárgyalni fogunk a haderőfejlesztésről és a Visa Waiver programról is. E tekintetben kicsit meg kellene mozgatni a dolgokat” – fogalmazott Iohannis az újságírókkal tartott informális találkozón. Iohannis kitért arra is, az amerikaiakat aggasztja, hogy energetikai szempontból Európa túlságosan függhet Oroszországtól. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy Románia nem szeretné, ha az Exxon vállalat kivonulna a fekete-tengeri földgázkitermelési projektből.