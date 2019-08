A rétyi fűrészüzem és a civilek: Adománygyűjtés Sepsiszentgyörgyön

Kétezer eurónak megfelelő lejt próbál összegyűjteni három nap alatt a Háromszéki Közösségi Alapítvány Hans Hedrich és a fogarasi Neuer Weg Egyesület javára, amivel az osztrák Holzindustrie Schweighofer által követelt perköltségek egy részének törlesztésében szándékoznak segítséget nyújtani az elsősorban környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szervezetnek. Az alapítvány önkéntesei a központi parkban, a Mikó Imre szobra előtt felállított standnál várnak csütörtökön 17 óráig mindenkit, aki akár egy jelképes összeggel is csatlakozna az adománygyűjtéshez. A készpénzbeli hozzájáruláson kívül a támogatásokat banki átutalással is célba lehet juttatni az alapítvány által a Facebookon közzétett folyószámlára.

Az akció hátteréről, valamint a civilek és az osztrák óriásvállalat közötti jogi hadakozásról Bereczki Kinga, az alapítvány ügyvezetője, valamint Hans Hedrich, a Neuer Weg alelnöke számolt be. Bereczki Kinga felidézte, hogy a Holzindustrie Schweighofer rétyi fűrészüzemének betelepülése kezdetén Civil Felelősség 2014 Társadalmi Csoport néven indult mozgalom az erdők védelméért. Ennek elsődleges célja az volt, hogy felhívja a lakosság figyelmét az üzem negatív környezeti és társadalmi hatásaira. Több szabálytalanságot és jogtalanságot sikerült feltárni, amelyek nyomán több közigazgatási pert is elindítottak, amelyekhez Hans Hedrich és az általa képviselt egyesület adta a nevét. Ilyen előzmények után erkölcsi kötelességüknek tartják, hogy az egyesület számára szerencsétlenül végződő bírósági eljárásokat követően is kiálljanak a civil szervezet és vezetői mellett. Az osztrák nagyvállalat most éppen egy négy évvel korábban indított per költségeit követeli, közel ötezer eurót. Ennek összegyűjtéséhez szándékoznak hozzájárulni a háromnapos akciójukkal, melyet szerdán 11 órakor indítottak. Bereczki Kinga szerint kétezer eurónak megfelelő összeget szeretnének összegyűjteni, ugyanis nagyjából ennyi hiányzik még a nagyvállalat által követeltből.

„Hans Hedrich kiállt a székelyföldi erdőkért, most itt mi is kiállunk mellette” – idézte a kezdeményezés mottóját.

Az ügyvezető a helyszínen átadta Hans Hedrichnek az első pénzbeni adományt is, Fleckhammer Ottó, az alapítvány elnöke részéről, aki ötszáz lejt ajánlott fel.

Hans Hedrich részletesen ismertette az ügy hátterét, valamint a nagyvállalattal folytatott jogi küzdelem állását – melyekről lapunkban már beszámoltunk. Ami az adományok gyűjtését illeti, az egyesület alelnöke elmondta: eddig mintegy 2500 eurónak megfelelő összeget sikerült összegyűjteni. Az első felhívást tíz nappal ezelőtt tette közzé, azt követően, hogy egy másik – a székelyudvarhelyi Kauflandnál 2017 augusztusában történtek miatt indított per elvesztése nyomán indított – gyűjtés kapcsán felfedezte, hogy a Holzindustrie Schweighofer bírósági végrehajtón keresztül zárolta személyes folyószámláját, egy 2015-ben, a bécsi kereskedelmi törvényszéken a cég és tulajdonos-vezérigazgatója által indított perben született ítélet értelmében. Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a vállalat az egyesület és vezetői (az elnök és az alelnök) ellen azért kezdeményezte az eljárást az osztrák kereskedelmi bíróságon, mivel a Neuer Weg főként blogként működő honlapján szerintük sértő és valótlan állításokat közölt a céggel kapcsolatosan. A bécsi pert végül az egyesület elveszítette, mivel nem volt ügyvéd, aki képviselje őket. Az óriáscég három év után látta indokoltnak, hogy behajtsa a perköltségeket (négyezer euró), valamint a romániai végrehajtói díjat (nagyjából 800 eurónak megfelelő lej).

Hedrich szerint azután folyamodtak az ítélet végrehajtásához, hogy az ellene és az egyesület elnöke ellen a fogarasi ítélőszékeknél indított kártérítési polgári perekben nincs előrelépés. A vállalat mind tőle, mind az elnöktől több tízezer euróra rugó kártérítést követel. A polgári pereket azt követően indította a cég, hogy az egyesület egy kivételével az összes közigazgatási pert elveszítette, amit a rétyi fenyővágóhíd létrehozása kapcsán kezdeményezett. A szervezeten, mint alperesen nem tudták behajtani a költségeket, és mind ő, mind az alelnök megtagadták, hogy magánszemélyként az ő nyakukba varrják ezeket. Az ötödik közigazgatási per az építkezési engedély megsemmisítésére irányul, ezt a bukaresti táblabíróság tárgyalja.

A környezetvédelmi aktivista úgy látja: mivel a polgári perek útja nem járható, az osztrák cég úgy gondolhatta, legalább a bécsi ítélet nyomán valóban nekik járó összeget megszerzik, és egyben nyomást is gyakorolnak rájuk.

Hans Hedrich továbbá arról is beszámolt, hogy miközben per pert ért, a vállalat egy, a kötelékében dolgozó korábbi környezetvédelmi aktivistán keresztül többször megkereste az egyesületet, hogy igyekezzenek békés megoldást találni, amit ők elutasítottak. Az alelnök szerint ezen próbálkozás mögött az állhat, hogy a Holzindustrie Schweighofer vissza szeretné szerezni a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló nemzetközi tanúsítványát – amit egyebek mellett a Neuer Weg tényfeltáró tevékenysége nyomán veszített el. Ennek egyik feltétele a civil szervezetekkel való megfelelő viszony kialakítása. „Nem tudom, hogyan képzelik, hogy visszakapják a tanúsítványt, ha közben egy amúgy jelentéktelen, háromszemélyes romániai civil szervezetre és annak tagjaira végrehajtókat küldenek” - fogalmazott.