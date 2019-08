Előző írásunk

A bálványosi villatulajdonosok összesítése szerint eddig több mint negyvenöt hétvégi házba tört be a medve egy vagy több alkalommal. Ilyen eddig még soha nem fordult elő, már a házak negyede érintett, és az anyagi kár is jelentős, hiszen nem csak ajtókat, ablakokat, hanem bútorokat, hűtőket és egyéb háztartási gépeket is összetört a medve. A nyaralók tulajdonosai úgy döntöttek, a megyei rendőrségtől kérnek segítséget.