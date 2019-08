Bukarest „zöldülni” akar

Tervei szerint a határozatot 2020. január 3-ától léptetnék életbe. A más megyékben vagy országokban forgalomba helyezett autók csak egy Oxigen B elnevezésű elektronikus matrica beszerzése esetén hajthatnak majd be Bukarestbe. A napi matrica árát 10 lejben, az éves matricáét pedig 1900 lejben állapítanák meg. A főpolgármester kitiltaná Bukarest központjából az összes olyan járművet, amelynek a légszennyezési besorolása nem éri el legalább az Euro 3-as szabványt. Az Euro 3-as autók csak egy Oxigen C elnevezésű matricával közlekedhetnének majd a központban, amelyet egy hónapra 75 lejért, egy évre pedig 900 lejért válthatnak ki. Firea szerint Bukarest a hatodik legszennyezettebb levegőjű város az Európai Unióban, ahol – Ilfov megyével együtt – 1,6 millió autó szerepel a gépjármű-nyilvántartóban. Két éve a környezetvédelmi minisztérium is azt tervezte, hogy németországi mintára környezetvédelmimatrica-rendszert vezet be a nagyvárosokban, az elképzelést azonban azóta sem váltották valóra.