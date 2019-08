A szervezők már hónapokkal az utazás előtt jelezték a Román Vasúttársaságnak (CFR), hogy hálókocsikat kérnek, elvégre az út közel 20 órás. A CFR meg is ígérte, hogy aztán néhány nappal az utazás előtt közölje: mégsem tud kellő számú hálókocsit biztosítani. Ráadásul egyes fülkékbe több gyereket zsúfoltak be, mint ahány hely volt. Persze a kocsikban forróság tombolt, ám a klíma nem működött – úgy kellett kikövetelni, hogy bekapcsolják. Ilyen körülmények között nem volt mit tenni: számos diák arra kényszerült, hogy a padlóra feküdjön. A vasúttársaság persze mossa a kezeit. (Főtér)

MESÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS. Az Állandó Választási Hatóság adatai szerint augusztusban 20 millió lejt osztottak szét a politikai pártok között, ennek több mint a felét, 11 millió lejt a Szociáldemokrata Párt (SZDP) kapta. A Nemzeti Liberális Párt „csak” 5,1 milliót, a Mentsétek meg Romániát Szövetség 1,5 milliót, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 1,1 milliót, a Népi Mozgalom Párt pedig 726 973 lejt süllyeszthetett el a pártkasszába. Az RMDSZ 2009-ben lemondott az állami párttámogatásról, azóta nemzeti kisebbségi szervezetként finanszírozzák az állami költségvetésből, a kormányon, illetve az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalán keresztül. Így sokkal több pénzt kap, mint amennyit pártként kapna: 2018-ban 26 157 480 lejjel gyarapodott a szövetségi kassza, míg 2019-ben 29 436 580 lej van előirányozva számukra. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb a pártok működésére fordított összeg. Míg 2018-ban 37 millió eurót költöttek erre, idén ez az összeg eléri a 85 millió eurót (azaz 400 millió lejt). (Főtér)

NE ZAVARD AZ ALKOTÓI FOLYAMATOT. Négy fiatal úgy gondolta, hogy a Maros megyei számvevőszéknél éli ki művészi ambícióit, és jól összemázolja az (egyébként bekamerázott) épület falát. Csakhogy a helyszín felügyeletével megbízott csendőr résen volt, és megpróbálta megakadályozni a graffitisek művészi akcióját, akik ettől agresszívvé váltak. Egyikőjük lábon rúgta, míg egy másik ütéseket mért az arcára nyílt sebet okozva a csendőr bal szeme alatt. A csoport végül eliszkolt a helyszínről a szomszédos tömbházak között. A megsérült csendőr értesítette az egység diszpécserét, a helyszínre rövid időn belül járőrök érkeztek, de nem sikerült kézre keríteni a támadókat. A csendőr sebét egy mentős látta el. (Főtér)

EZ CSODA A JAVÁBÓL. Furcsa jelenségre derült fény: a Romániában gyártott Dacia gépkocsik drágábbak Romániában, mint Nyugat-Európában. A Dacia Duster városi terepjáró kapcsán tűnt fel a jelenség: a legolcsóbb modell, az Essential Romániában 13 550 euróba kerül, ugyanez a modellváltozat Németországban 12 700 euró. Hasonlóak az árkülönbségek a magasabb fel­szereltségű modelleknél is. A Prestige, amely fűtött ülésekkel, automata klímaberendezéssel, parkolást segítő videókamerával is rendelkezik, Franciaországban 17 150 euró, Németországban 16 850 – Romániában pedig 17 300. Az árkülönbség már csak azért is érthetetlen, mert a Nyugat-Európában forgalmazott modellek árához még a szállítási költség is hozzáadódik. Egyetlen autó elszállítása a Mioveni-ben található gyárból Konstancára, ahol hajóra rakják, 98 euróba kerül. (Főtér)