Az utca hangja

MOLNÁR FERENC, Sepsiszentgyörgy. Orbán Viktor tusványosi előadásában ismét felvetődött az M4 Sport csatorna határon túli vétele. Sajnos, a megoldás nem egyszerű!. Megköszönve érdeklődésemet, az MTVA (a magyar közszolgálati televízió) márciusban azt válaszolta: „Az M4 Sport csatorna kizárólag az adott esemény nemzetközi jogtulajdonosaival (szövetségek, ügynökségek) kötött szerződéseinek megfelelően tudja közvetíteni az egyes kiemelt nemzetközi sporteseményeket. A külföldi jogtulajdonosok a tulajdonukat képező sporteseményeket jellemzően az elérhető legmagasabb bevétel érdekében országonként értékesítik, azzal a kitétellel, hogy az adott ország csak az országhatáron belül szolgáltathat, ezzel biztosítva a külföldi jogtulajdonosok számára, hogy teljes áron tudják értékesíteni a jogokat más-más, akár szomszédos országokban is. Ugyanezek a jogok értelemszerűen irányadók lehetnek az online (m4sport.hu) adásra is, illetve a többi csatornán (M1, M2, Duna, Duna World) adásba kerülő sporthírekre és sportösszefoglalókra is.” Megjegyzem, lenne mód az M4 Sport határon kívüli vételére, de sajnos egyénenként ez mintegy 500–600 lejes áldozatot követel...

K. K., Sepsiszentgyörgy. Sokat beszélnek mostanában a környezetszennyezésről, klímaváltozásról, illetve ezek ellenszereiről. Például azt ajánlják, hogy járjunk biciklivel, mert az minden szempontból jobb: a levegőnek is, a forgalomnak is, no meg a kerékpározónak is. Csakhogy városunkban nem könnyű két keréken közlekedni: alig van biciklisáv, még a meglévők festése is lekopott, és ahol a járdán fut, ott a gyalogosok még csengetésre sem igen állnak félre. Megállni is bajos, kevés a biciklitároló, és azok sem nagyon biztonságosak, már több lámpámat, pumpámat, kulacsomat legombolták; most már csak ott merem letenni a nekem drága bringát, ahol szemmel tudom tartani. A minap látogatóban voltam a Sport utcában és bevittem a lépcsőházba (kint nem is volt, ahova kikötni), de bárhogy vigyáztam, hogy senkit se zavarjon, valaki mégis leeresztette mindkét kerekemet – gondolom, merő jóindulatból. Azt hiszem, az is csak rontja az életminőséget, ha így viszonyulunk egymáshoz!