Udvariasság, hová lettél?

Életem azon szakaszához értem, amikor nem tudom pontosan, hol élek. Eddig bemértem a helyem, de ennek immár vége: viselkedni nem tudó suhancok okítanak ki, csak úgy mellékesen, hogy milyen nyelven is kell beszélnem. Ehhez nem vagyok szokva. De nem is szeretnék hozzászokni.

Gyermekkoromban szüleink gondot fordítottak arra, hogy nyelveket tanuljunk. A kötelező orosz mellett – akár magánórákon vagy tanáraink jóvoltából délután az iskolában, önképzőkörökön – más idegen nyelvet is tanulhattunk. Szüleink erőfeszítéseket tettek, hogy tanulhassunk, ismerkedhessünk más kultúrákkal is. Könyvet adtak a kezünkbe akkor is, amikor ez már-már lehetetlen volt. De az idők változnak, és érezhető, hogy nem jó irányba haladunk. Haladunk? Inkább zuhanunk egy feneketlen sötétségbe, ahol a butaság, az értéktelenség lesz úrrá. Egyre idegenebbnek érzem magam ebben az értelmileg-érzelmileg beszűkült világban...

Ahelyett, hogy a megnyílt világ, a technika kínálta, elérhető tudás az agyakat is megnyitotta volna, világszerte zsugorodni látszik az érdeklődési vágy, a tanulni, a tudni akarás. Irányított, tanulatlan emberekből vezéregyéniségek lettek, akik még annyira sem tudják, hol élnek, mint én, hiszen az Európai Unió intézményeiben 2013. június 1. óta 24 hivatalos nyelvet használhatnak – köztük a magyart és a románt –, öt másik nyelvet – a baszk, a galíciai, a katalán, a skót gael és walesi kisebbségek nyelvét – pedig félhivatalos státusszal.

Ezért szeretném, hogy a sok – néha egy nyelven helyesen megszólalni sem tudó – suhanc, ha másra nem képes, mielőtt helyreutasít, sőt, felszólít, hogy milyen nyelven is beszéljek, gondoljon arra, hogy európai polgár vagyok én is, akárcsak ő.

Szerintem nem elzárkózni, hanem felzárkózni kellene ebben a zűrzavaros világban mindahhoz, ami építő és nem romboló. Egymás letorkolása helyett inkább egymásra kellene találni, együtt kellene tenni egy rendezettebb, gazdagabb életért, amiben minden egyén ki tud teljesedni.

Kerekes Mária