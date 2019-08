Kiállítás

KOCSIS RUDOLF szobrászművész kiállítását Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban ma 18 órától Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg. A vendégeket Madaras Péter képzőművész köszönti. Közreműködik Cserkész Béla klarinéton.

KORTÁRS ROMÁN KÉPZŐMŰVÉSZEK festményeit mutatják be ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6 szám). A kiállítás résztvevői: Florin Ciubotaru, Teodora Coltofean, Dorin Coltofeanu, May Oana Isar, Horia Paștina, Alexandrina Siminic, Mihai Sârbulescu, Vasile Tolan festőművészek. A kiállítást megnyitja Petre Străchinaru.

Családi fesztivál a Benedek-mezőn

A Tündérvár Családi Fesztivált augusztus 17-én, szombaton tartják a Benedek-mezői táborhelyen. A 11 órakor kezdődő egész napos rendezvényre olyan családokat várnak, amelyek együtt szeretnének játszani, nevetni, mókázni. A gyerekek garasokat gyűjthetnek a több tucat ügyességi próba során, amelyek között a legkisebbektől a tinikig minden korosztály talál megfelelő kihívást. Közben a színpadon néptánc, gyerekdiszkó, mesemondás és sok más program zajlik. A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett fesztivált annak fővédnöke, Kardosné Gyurkó Katalin, a magyarországi Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke nyitja meg.

Zene

A DIÁKOK ÉVÉBEN SZERVEZETT Ütős nyár Sepsiszentgyörgyön! programsorozatban ma 19 órától diákok, a learn2drum dobiskola növendékei lépnek fel a főtéri kőszínpadon. A koncerten való részvétel ingyenes.

MESTERKURZUS-ZÁRÓKONCERT. A Plugor Sándor Művészeti Líceum és a Plugor Sándor Kulturális Egyesület szervezésében augusztus 12–18. között énekes mesterkurzust tart a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia magánénektanára, Halmai Katalin és Alszászy Gábor korrepetitor. A kurzuson részt vevő énekesek Nagyváradról, Csíkszeredából, Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Brassóból, Udvarhelyről és Sepsiszentgyörgyről érkeztek. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében vasárnap 17 órától kezdődik a zárókoncert, ahol Halmai Katalin és Alszászy Gábor mellett fellépnek a kurzuson részt vevő diákok.

KÖZÖS KONCERT. A Vox Humana kamarakórus meghívására vidékünkön turnézik a thesszaloniki zeneművészeti egyetem Chorodia Agion Kyrillou & Methodiou Thessalonikis kórusa. A görögországi együttes Szingapúrtól az amerikai Carnegie Hall hangversenyteremig, Finnországtól a Dél-afrikai Köztársaságig sok helyen fellépett, több nemzetközi megmérettetés díjazottja. A két együttes vasárnap 19 órától közös koncertet ad a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban, karmester dr. Maria Emma Meligopoulou és Szilágyi Zsolt Herbert.

Hitvilág

MÁRIA-ÁHÍTAT ÉS AKOLITUS-AVATÁS. Kovásznán szombaton 19 órától Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket a helyi plébániatemplomba. A szentmise főcelebránsa és szónoka nm. és ft. Tamás József püspök, aki a liturgián akolitussá avatja Jánó Árpádot. Ez alkalommal a megválasztott egyháztanács eskütételére is sor kerül. Az ünnepi eseményt az erdélyi Mária Rádió élőben közvetíti.

PÜSPÖKI SZENTMISE ÉS SZOBORAVATÁS. Vasárnap 12 órakor a gelencei nagytemplomban a szentmisét Tamás József segédpüspök celebrálja. A szentmisét követően Szent István-mellszobrot avatnak.

BÚCSÚK. A kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét ma 12 órától tartják. A szentmisén a szentbeszédet Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános mondja. * Sepsibükszádon a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom búcsúján ma 12 órától a szentmise szónoka Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója. Az ünnepi szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti. * Árkoson vasárnap 16 órától tartják a katolikus templom búcsúját.

ELŐADÁS. Vasárnap 10–12 és 16–18 óráig Sepsiszentgyörgyön a Császár Bálint utca 7/A számmal szemben ingyenes előadást tartanak a Keresztutak misszió előadói Az élet több, mint gondolnánk mottóval.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román felirattal és Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 18.45-től Ebgondolat – amerikai vígjáték, dráma, román felirattal; 21 órától Jó srácok – amerikai vígjáték, magyarul beszélő és A Szent és a Farkas – német–francia dráma, román felirattal. Szombaton: 11 órától A kis kedvencek titkos élete 2., magyarul és románul beszélő; 16 órától Halálos iramban: Hobbs and Shaw, magyarul beszélő; 16.15-től Az oroszlánkirály, románul beszélő; 18.30-tól Pompon Klub, magyarul beszélő; 18.45-től Jó srácok, románul beszélő; 20.15-től Volt egyszer egy… Hollywood, román felirattal; 20.30-tól Határeset, román felirattal. Vasárnap: 11 órától A kis kedvencek titkos élete 2., magyarul beszélő és Angry Birds 2., románul beszélő; 16 órától Ebgondolat, román felirattal; 16.15-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw, román felirattal; 18 órától Az oroszlánkirály, román felirattal; 18.45-től Jó srácok, románul beszélő; 20.15-től Volt egyszer egy… Hollywood, román felirattal; 20.30-tól Pompon Klub, román felirattal.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utca 14. szám alatti Farmaline (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Csíki utca 1. szám alatti Dona (0372 407 231); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es Udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Kirándulás a Homoród mentén

Engedéllyel rendelkező, képzett idegenvezető mikrobusszal kirándulást szervez augusztus 23-án Sepsiszentgyörgyről Vargyas (a fafaragó és bútorfestő Sütő család kiállítása, Makovecz-féle új református templom), Oklánd és Homoródkarácsonyfalva (XIII–XIV. századi templomai) érintésével a lövétei tájházhoz. Érdeklődni lehet a melkuhn2000@yahoo.com e-mail-címen vagy a 0741 926 776-os telefonszámon. (905)

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Étfalvazoltánban, hétfőn Fotosmartonoson és Angyaloson a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár ma zárva, szombaton a szokásos program szerint, 9–13 óráig tart nyitva. l A könyvtár szeptember 9-ig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–17, szombaton 9–13 óráig állnak a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan marad. Minden érdeklődőt friss olvasmányajánlattal várnak ebben az időszakban is.

SZABADNAP A VÁROSHÁZÁN. A 2019/557-es kormányhatározat értelmében augusztus 16., péntek szabadnap. Sepsiszentgyörgy önkormányzata augusztus 24-én, szombaton pótolja be a szabadnapot rendes program szerint.

TEGA-PROGRAM. Ma az irodák zárva tartanak. A hulladékelszállítás a megszokott program szerint történik.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.