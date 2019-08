A Sepsi OSK szombaton 21 órától a címvédő Kolozsvári CFR csapatával játszik a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában. A piros-fehér mezesek az eltiltott László Csaba nélkül lépnek pályára, a vezetőedző ezúttal is a lelátóról követi figyelemmel a mérkőzést, a kispadról Ilyés Róbert másodedző irányít.

A háromszéki csapat az idényben még veretlen, hiszen négy döntetlent játszott, legutóbb pedig a Craiova vendégeként gyűjtötte be a három pontot, így a 7. helyről várhatja a folytatást. Dan Petrescu csapata az első fordulóban ikszelt a Jászvásári Poli együttesével, majd ezt követően négyszer győzött, az előző körben az FC Hermannstadt ellen. A kincses városbeli labdarúgók kedden a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében is pályára léptek, a Celtic FC vendégeként 4–3 arányban győztek. A Sepsi OSK és a Kolozsvári CFR korábban már hétszer – 6 bajnoki és 1 kupameccsen – találkozott, a címvédő mindegyik találkozót megnyerte. Ezeken a mérkőzéseken a piros-fehérek mindössze két gólt szereztek, ezzel szemben a Szamos-partiak tizenkét találatot jegyeztek. A jelenlegi bajnokságban a sepsiszentgyörgyi és a kolozsvári csapat is az egyik legjobb védelemmel rendelkezik, az eddigi öt találkozón mindketten 3–3 gólt kaptak, emellett a CFR támadójátéka a legjobb a pontvadászatban, hiszen tizenháromszor voltak eredményesek.

„A Sepsi OSK még egyszer sem győzött a Kolozsvári CFR ellen, szóval ez a mérkőzés mindenképp fordulópont lehet, főleg annak fényében, hogy a csapatunk jó formában van. Verhető a kolozsvári gárda, bízom önmagunkban, érzem, hogy a játékosok egyre motiváltabbak. A héten nagyon jól készültünk, és hiszünk abban, hogy a három pontot itthon tudjuk tartani. A bajnokság előző körében a Kolozsvár egy teljesen más csapattal lépett pályára ahhoz képest, amilyen felállításban játszott a Bajnokok Ligájában a Celtic FC ellen. A kolozsvári csapatnak a jövő keddi mérkőzés a BL-ben a Slavia Praha ellen fontosabb lesz, mint ellenünk, ezért valószínű, hogy változik a kezdő tizenegy. Ezeket a játékosokat nem kell lenézni, hiszen a Clinceni és a Târgoviște elleni idegenbeli meccseken 4–4 gólt rúgtak. A kevesebb esélyt kapó labdarúgók sokkal veszélyesebbek, hiszen amikor játszanak, bizonyítani akarnak, és a lehető legtöbbet hozzák ki magukból”– nyilatkozta Ilyés Róbert másodedző. (miska)