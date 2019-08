Február harmadikán kora reggel szirénák hangja ébresztette a sepsibükszádiakat, a plébánián kiütött tűz azonban a tűzoltók és falubeliek minden igyekezete ellenére tetemes pusztítást végzett. Bár első körben úgy tűnt, sikerül részben megmenteni a másfél száz esztendeje épült hajlékot, a szakértői véleményezés, valamint az egyháztanács határozata következtében végül a bontás mellett döntöttek, hiszen nem csak a lángok, az oltásukhoz használt víz is károsította, gyengítette a még épen maradt épületrészeket.

Az új közösségi hajlék megépítésének híre széles körű összefogást eredményezett az előző időszakban, magánszemélyek, egyházi és civil szervezetek, testvértelepülések, cégek adományoztak a nemes cél érdekében, s gyűjtést hirdetett a sepsibükszádi egyházközség javára Jakubinyi György érsek is. Kovászna megye tanácsa június eleji, sepsibükszádi kihelyezett ülésén fogadta el azt a határozatot, amely révén 300 ezer lejjel járulnak hozzá a plébánia újjáépítéséhez.

Az alapkőletételt megelőző beszédében Henning Lász­­ló al­elnök azt a februári reggelt idézte fel, amikor a tűz hírére ébredve maga is a helyszínre sietett. Még látta a lángoló épületet – mondta, ám mégsem ez a kép, hanem a falubeliek aznapi összefogása, ténykedése maradt meg igen élénken emlékezetében. Nem volt kérdéses, hogy a megyei önkormányzat a közösség mellé áll – fogalmazott.

– Nekünk, ma itt élő sepsibükszádiaknak az a feladatunk, hogy egy új plébániát építsünk katolikus közösségünknek. Ehhez sok jó ember segítségére volt és lesz még szükség, a megyei önkormányzattól érkező támogatást a helyi polgármesteri hivatal és tanács 200 ezer lejjel egészíti ki – mutatott rá Bács Márton Csaba településvezető. Hozzáfűzte, értesülései szerint augusztus végére a szükséges építkezési engedélyt is megkapják. Köszönetet mondott Bilibók Géza plébánosnak, hogy a nehéz helyzet ellenére vállalta Sepsibükszád római katolikus közösségének vezetését, illetve az építkezést, ugyanakkor támogatásáról biztosította nem csak a munkálatok idején. Bilibók Géza, aki a tusnádfürdői plébánia vezetője is, a betegség miatt visszavonult Bakó Ferenc helyett teljesít szolgálatot Sepsibükszádon is. A korábbi plébános egészségéért tegnap imádkoztak az ünnepségre egybegyűltek.

Szimion György egyházgondnok lapunk érdeklődésére elmondta, különféle adományokból eddig 450 ezer lej gyűlt össze az építkezés javára, s ígéretük van arra, hogy a kivitelezésnek még idén nekilátnak. Az új ingatlanban iroda, konyha, pihenő és vendégszoba kap helyet, illetve amennyiben manzárdrészre is jut pénz, tanácskozótermet is kialakítanak.