Családi tábor és fesztivál a Benedek-mezőn

A helyszín nem véletlen, a kovásznai székhelyű egyesület szeretné, ha a mozgalomhoz minél több sepsiszentgyörgyi család is csatlakozna – mondta el érdeklődésünkre dr. Fülöp Csaba egyesületi elnök, aki Hegyeli Attila és Varga Szilárd vezetőségi tagokkal együtt beszélt lapunknak a táborról. Az elnök hangsúlyozta, habár az egyesület egyedüli szervezője a tábornak, több irányból is kaptak támogatást a lebonyolításhoz, így a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, a megyei és kovásznai önkormányzattól, a Magyarországi Nagycsaládosok Egyesületétől (NOE), a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségétől és több magánszemélytől.

A táborozás kiemelkedő napja a holnapi: szombaton 11 órától első alkalommal kerül sor a Tündérvár Családi Fesztiválra. Az esemény fővédnöke Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Az elnök asszony jelenlétével akarja erősíteni a nemzeti összetartozás tudatát, hogy az anyaországi szervezet is ott van a NOE-tag Tündérvár-egyesület, illetve tagsága mellett – fejtette ki Fülöp Csaba. Holnap legalább száz kis- és nagycsaládot, mintegy ötszáz személyt várnak a családi fesztiválra. Előzetes jelentkezés nem szükséges, bárkit szívesen fogadnak – hangoztatták a szervező egyesület vezetői.

A táborozók létszáma változott a napok során, volt, amikor nyolcvanra duzzadt, a legnépesebb család öttagú volt tegnap délutánig. A legfiatalabb résztvevők a Németh család egyéves ikrei, a legidősebb táborozó 48. életévét tapossa. A résztvevőknek egész napos programokat szerveztek, a kínálatban sport-, kézműves-, szórakoztató, természetjáró, a családokat összefogó lehetőségek szerepelnek. Az érdeklődők a Benedek-mezei lovardával és lakóival ismerkedhettek, volt lehetőség távoli bolygók szemlélésére is a közeli csillagvizsgálóban.

A fiúk kiemelt figyelemben részesültek, Hegyeli Attila az udvarláshoz köthető népi szokásokat ismertette, de külön programot szerveztek Férfias felelősséggel az életért címmel. Hegyeli elmondta: „tekintettel arra, hogy vannak ifjak is a táborban, a fiúk számára olyan programmal készültünk, amelyben azt szeretnénk elmondani, hogy mi a különbség a fiúcska és a férfi között, és próbáljuk őket a férfias felelősség felé terelni – hiszen ez a fajta felelősség manapság hiánycikk”. Fülöp Csaba hozzáfűzte: ezt a programot tovább szeretnék vinni, szélesebb körben ismertetni. A lányoknak szóló hasonló képzés már korábban, két évvel ezelőtt elkezdődött – mondta az elnök.

A holnapi családi fesztivál célja, hogy családi környezetben, gyermekeknek, szülőknek egyaránt hasznos időtöltési lehetőséget biztosítsanak. Közel félszáz programponttal készülnek, így biztos, hogy mindenki megkapja majd a magának való szórakozást. Számos olyan foglalkozás is zajlik, mely egész családok részvételét követeli meg, hiszen cél az is, hogy ne csak a gyerekek szórakoztatását, felügyeletét oldják meg, hanem hogy együtt legyenek a családtagok, közösen érezzék jól magukat, legyen dolga, felelőssége az apukának, anyukának is. Az egész nap lényege, hogy együtt, közösen érezzék jól magukat a táborozók, telefon, közösségiháló-posztolás nélkül – mondták a szervező egyesület vezetői. A holnapi esemény programjairól a tundervar.sic.hu honlapon lehet többet megtudni.