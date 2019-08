Tăriceanu azt mondta, nem akar tovább rész venni egy impotens kormányban, mire a rosszmájúak azt állítják, hogy a kutya nem megy el a mészárszéktől. (Magyarul: nem hagyják ott a húsos fazekat!) Dăncilă asszony aztán azzal vágott vissza, hogy az LDSZ-nek is vannak a kormányban miniszterei, és valószínű, azokra gondol. Azzal is megfenyegetheti finoman, ha hűtlenül elhagyják a kormányt, megszavaztathatja a parlamentben Tăriceanu mentelmi jogának felfüggesztését.

Summa summarum: Tăriceanuék menekülni szeretnének a kormányból, mint patkányok a süllyedő hajóról. És a vezér inkább államelnök szeretne lenni, akárcsak Iohannis. (Az éhes disznók makkal álmodnak.)

Oda jutottunk, hogy Iohannis viszont meglágyult, most már nem nagyon kritizálja a kormányt, mint korábban, amíg a főbűnös Dragnea úr volt a szociáldemokraták elnöke. Ejsze meg is bánta, hogy börtönbe vetették, hisz most nem támadhatja. Ezen tudna segíteni, mégpedig úgy, hogy elnöki kegyelemben részesítené, s akkor ismét rászállhatna, és újult erővel eshetne neki, ami elnökválasztási kampányában igen jól mutatna.

Persze, kormányozni sem könnyű, és most, a választások előtt úgy tűnik, nemhogy az ellenzéknek nem fűlik foga a kormányzáshoz, de még a kormánynak sem. Ezt is meg lehetne oldani, mégpedig úgy, hogy a kormányzat saját maga ellen nyújtana be bizalmatlansági indítványt. Kineveznének egy technokrata kabinetet, aztán a jövő évi választásokon diadalmasan visszatérnének, mint ahogy a Ponta-bukta és a Cioloș-kormány uralkodása után.

De azt el kell ismerni, Dăncilă asszony most igazi férfi módjára viselkedik. A szociáldemokraták Dolj megyei konferenciáján elmondta, hogy őt a gyenge emberek sértegetik, és gyönge nő létére egyedül is erősebb, mint azok együttvéve. Egy lépést sem hátrál, mert mint mondta: minden lépése hátra egy lépés előre az ellenzéknek. Én ismertem még egy olyan változatát a mondásnak, hogy minden rúgás a farba egy lépés előre. Sok kormányt kellett volna fenéken billenteni, és akkor lehet, hogy Románia egy lépéssel előbbre tartana...

A sok „hatékony” kormányzásnak köszönhetően Románia lassan, de biztosan egy eladósodott országgá válik. Július elsején adóssága elérte a 103,6 milliárd eurót. Kiszámították, hogy ez az összeg kb. annyi, mint az ország szántóterületének összértéke. Hozzáértők azt is kiszámították, hogy az idén adósságunk naponta 22,22 millió euróval nőtt. Ha ez így megy tovább, akkor majd annyira növekedhet, mint az ország teljes területének értéke. Idővel az adósság megadásáért árverésre lehetne bocsátani.

Szerencsére van remény arra, hogy javítsunk pénzügyi helyzetünkön, hisz a kormány most is elfogadott egy költségvetés-kiigazítási tervezetet, és így pánikra semmi ok. A pénzügyminiszter megmondta: a költségvetés-kiigazítás biztosítja a közalkalmazottak és nyugdíjak maradéktalan kifizetését, valamint az infrastruktúra-projektek finanszírozását. (Tegyük hozzá, hogy ugyebár infra­struktúra-beruházások nemigen vannak, és ha vannak, akkor sem valósulnak meg, így ezeket potom pénzzel meg lehet oldani.) Aztán az ország bevételei is nőnek, mégpedig úgy, hogy megadózzák a pincérek borravalóját, Bukarest meg az autókra vet ki füstadót.

A liberálisok különben azt állítják, hogy a szociáldemokraták meghamisították a költségvetési számokat, elloptak a nemzeti össztermékből tíz százalékot, és e vádak miatt a kormánypárt be akarja perelni őket. Vezérük, Ludovic Orban azt mondta, alig várják, hogy a bíróságon bebizonyítsák: miután tönkretették az országot, a kormányon lévők pofátlanul hazudnak, és most betömnék a száját mindazoknak, akik erről szólni mernek.