Elavult flottával is meg kell védeni a Fekete-tengert

„Ahhoz, hogy elrettentsük az ellenséges megnyilvánulásokat, egységes és átfogó fellépésre van szükség minden szinten, beleértve a politikát is, amely a katonai szempontok mellett az energia, közlekedés, környezetvédelem szempontjait és a társadalom alkalmazkodóképességét is figyelembe veszi” – jelentette ki az államfő. Emlékeztetett: Románia egy olyan védelmi szövetség része, amely az egy mindenkiért, mindenki egyért elv alapján garantálja tagországainak kollektív biztonságát, ehhez a biztonsághoz pedig Románia is aktívan hozzájárul egyebek között azzal, hogy a GDP két százalékának megfelelő összeget fordít védelmi kiadásokra.

Iohannis kiemelte, hogy a román haditengerészet a NATO több nagyszabású hadgyakorlatában vesz részt, a Ferdinánd király nevét viselő fregatt pedig idén júliusban a NATO keleti szárnyát védő állandó flotta részévé vált. Elismerte, hogy a román hadiflotta megérett a korszerűsítésre, és kifejezte reményét, hogy a jövő évben, amikor a fegyvernem alapításának 160. évfordulóját ünneplik, már jelentős előrelépéseket könyvelhetnek el a román haditengerészet eszközállományának és fegyverzetének fejlesztése terén.

Konstancán amerikai katonák és a román légierő pilótái is csatlakoztak a román flotta több ezer katonájához a tengerészet napja alkalmából rendezett hadgyakorlaton. Az estig tartó népünnepély – amelyen mintegy 20 ezer ember vett részt – fáklyás felvonulással zárult.