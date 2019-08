Kötelezően a szakiskolába

Mint a Maszol hírportál közli, a bizottságban a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezetnek és a Szülői Egyesületek Országos Szövetségének képviselői a javaslat mellett szavaztak, míg a diákok érdekeit képviselő Konstanca Megyei Diákok Szervezetének és az Országos Diáktanácsnak a küldöttjei ellenezték az intézkedést. Andrei-Mihai Tănase diákszövetségi elnök szerint a határozat még inkább megbélyegezné a szakiskolákat, melyek így is a rossz tanulók tanintézeteiként élnek a köztudatban, ezt a mentalitást hangsúlyozza ez az új intézkedés is. A szülői egyesület viszont azzal érvelt, hogy „annak a gyereknek, aki 3-as átlaggal jut be a középiskolába, szinte nulla esélye van arra, hogy érettségi diplomát szerezzen. Így csak rosszat tesz magának, mert egy bukásra ítélt úton indul el.” A javaslatot miniszteri rendeletbe foglalnák, és már a jövő tanév végén képességvizsgázó nyolcadikosokra érvényes lenne.