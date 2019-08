Következő írásunk

Látszólag banális ok miatt szüntették be időszakosan a munkát és tiltakoztak mintegy másfél órán keresztül pénteken a regionális vízszolgáltató, a Közüzemek Rt. dolgozói. Az elégedetlen alkalmazottak a szakszervezeti bizalmik vezetésével a sepsiszentgyörgyi központi telepen gyűltek össze, ahol Kozsokár Attila megbízott vezérigazgatónak sorolták panaszaikat. A megmozduláson a kezdeti elégedetlenségen túl – amit az ittas dolgozók kiszűrését célzó új rendelkezés okozott – a vezetőséget súlyos vádakkal illették az alacsony bérek, a nem megfelelő munkakörülmények, a felszereltség elavultsága, a források nem megfelelő elosztása és az önkényes irányítás kapcsán. Volt, aki több rendben is a vezérigazgató távozását kérte, de szóba kerültek állítólagos feketelisták az elbocsátandókról vagy a vállalat megyeszékhelyi telepének elköltöztetésével kapcsolatos kifogások is.