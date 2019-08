Látszólag banális ok miatt szüntették be időszakosan a munkát és tiltakoztak mintegy másfél órán keresztül pénteken a regionális vízszolgáltató, a Közüzemek Rt. dolgozói. Az elégedetlen alkalmazottak a szakszervezeti bizalmik vezetésével a sepsiszentgyörgyi központi telepen gyűltek össze, ahol Kozsokár Attila megbízott vezérigazgatónak sorolták panaszaikat. A megmozduláson a kezdeti elégedetlenségen túl – amit az ittas dolgozók kiszűrését célzó új rendelkezés okozott – a vezetőséget súlyos vádakkal illették az alacsony bérek, a nem megfelelő munkakörülmények, a felszereltség elavultsága, a források nem megfelelő elosztása és az önkényes irányítás kapcsán. Volt, aki több rendben is a vezérigazgató távozását kérte, de szóba kerültek állítólagos feketelisták az elbocsátandókról vagy a vállalat megyeszékhelyi telepének elköltöztetésével kapcsolatos kifogások is.

A vállalat Bánki Donát utcai székhelyének udvarán zajló tiltakozó megmozdulásra Kézdivásárhelyről és Kovásznáról is érkeztek, végül közel százan gyűltek össze a sepsiszentgyörgyi telephelyen. Amint a helyszínen kiderült, a tiltakozást a belső rendszabályzatnak a munkahelyre ittasan érkezők vagy munkaidőben alkoholt fogyasztók elleni eljárással kapcsolatos módosítása robbantotta ki, amit többen elfogadhatatlannak tartottak, illetve úgy vélték, a vállalat vezetésének nem ezzel kellene foglalkoznia, amikor sokkal súlyosabb gondok is vannak. Egyesek egyenesen azt vetették a megbízott vezérigazgató szemére, hogy miközben a munkahelyi italozás megfékezésére vásárol drága eszközöket, a munkásoknak gyalázatos fizetésért, rossz körülmények között kell dolgozniuk. Emellett az is elhangzott, hogy szabálytalanul zajlik az ellenőrzés, az egyik megbízott ezért megtagadta azt.

Kozsokár Attila lapunk kérdésére eltúlzottnak vélte az elégedetlenséget, s elmondta: a belső rendszabályzat eddig is tiltotta az alkoholfogyasztást, akárcsak az ittas állapotban való munkafelvételt, az ilyen esetekben alkalmazandó eljárásról azonban nem rendelkezett. Ezt a procedúrát rögzítették most, és egyben szigorítottak is a rendelkezésen, súlyos, a munkaszerződés felbontásával járó kihágásként kezelve mindkét szabálysértést.

A szakszervezet nevében lapunknak nyilatkozók ugyanakkor azt mondják, a belső rendszabályzat módosítása csak a kirobbantója volt a megmozdulásnak. Gecse Attila, Sebastian Manea, Barabási Ildikó részletesen ismertette lapunkkal a főbb kifogásokat. Amint az a tiltakozáson is elhangzott, a legfőbb gond a bérek alacsony szintje, amihez hozzájön még, hogy az üdülési jegyeket is megvonták az alkalmazottaktól. Noha tavaly voltak bértárgyalások, de ezek nagyon elhúzódtak, a végül jóváhagyott általános emelés pedig nem volt elegendő. Továbbra is elégedetlenséget szül, hogy a 2014-ig érvényes pótlékrendszert megszüntették, és ezeket az összegeket az új alkalmazottak fizetésébe már nem építik be.

Sebastian Manea egy másik sérelemre is rámutatott, állítása szerint a vezető beosztású személyek fizetése a béralap mintegy harminc százalékát teszi ki. Mint mondta, a vezetőség aránytalanul túl van fizetve, az igazán nehéz és veszélyes munkát végzők legtöbbje pedig minimálbért vihet haza. Kifogásolták emellett, hogy a vezetőségi döntésekbe a szakszervezetnek nincs beleszólása. Felháborodást szült a költözés, amit felelőtlen, önkényesen, a dolgozók megkérdezése nélkül hozott döntésnek tekintenek, ami újabb költségekkel terheli a vállalatot, erre hivatkozva pedig újra megtagadhatják a béremeléseket. A jelenlegi telephelyen nem kell bért fizetni, átmenetileg átköltöztetik őket máshová, ahol viszont igen, ráadásul a járműveket Szotyorban helyeznék el, ami újabb kiadásokkal jár majd.

Az ipari parkba történő kiköltözés esetében az embereknek ingázniuk kell, ez újabb kiadást jelent az így is alacsony bérből. Úgy vélik, az ipari parkbéli csarnok felépítése komoly pénzügyi terhet rak a vállalatra, miközben olyan létfontosságú kiadásokra, mint a fogyóanyagok biztosítása vagy a járművek karbantartása, jelenleg sem jut. Az érdekvédelmi képviselők arról is beszámoltak, hogy a bérkülönbségek ügyében panaszt tettek a munkaügyi felügyelőségnél, onnan azonban azt a választ kapták, hogy forduljanak a bírósághoz. A szakszervezeti képviselők ugyanakkor úgy vélik, a vállalat vezetése többször önkényesen döntött a részlegek átalakítása, felszámolása kapcsán, és azokat, akik ez ellen – vagy más kérdésekben – szót emeltek, megfenyegették. Állításuk szerint feketelisták készülnek azokról, akiket átszervezésnek álcázva el akarnak bocsátani. A panaszok között szerepelt még, hogy sok területen komoly a személyzethiány, a járműpark elavult, egyre veszélyesebbek a munkakörülmények. Azt is megemlítették: vélhetőleg komoly gondok lehetnek, ha rövid idő alatt mind a két jogtanácsos, illetve Fejér Sándor volt vezérigazgató is távozott, illetve nagyjából harmincan kiléptek a vállalattól.

Kozsokár Attila a tiltakozást követően a fentiek közül több felvetésre is reagált lapunknak. Ami a pótlékok ügyét illeti, rámutatott: a régi rendszer fenntarthatatlan volt, ezért 2014-től beépítették a bérekbe ezeket az összegeket, az új alkalmazottak esetében azonban ez nem érvényes. A vállalatvezető elismerte, hogy a bérek tekintetében a cég egy ideje már nem tekinthető versenyképesnek, ezért ezen változtatni kell. A fő gond, hogy az esetleges béremelést a szolgáltatás díjszintjei határozzák meg, és ezt egy országos szabályozó hatóság hagyja jóvá, nem a vállalatnak kedvező módon. Tavaly úgy emelték meg a béreket, hogy a hatóság ennek csak a felét engedélyezte. Az igazgató elismerte, hogy léteznek eltérések a különböző bérek között, de túlzásnak minősítette, hogy a vezető beosztású alkalmazottak bére lenne az oka a torzulásoknak. Szeptember 9-én kezdik a tárgyalást a szakszervezettel, remélik, hogy elvárásaik és a cég lehetőségei találkoznak majd. Kozsokár Attila azt is megjegyezte, hogy igyekeznek minél rövidebb idő alatt egyezségre jutni. A személyzethiány kapcsán rámutatott: kevés a szakember, sokan nem ütik a mércét, illetve egyesek az alacsony fizetés miatt nem vállalják az állást.

A béremeléssel párhuzamosan egy átszervezéssel is próbálják a vállalat helyzetét javítani, a cél nem feltétlenül az, hogy embereket bocsássanak el, hanem főképp a szolgáltatás működéséért felelős részlegeken pótolják áthelyezéssel a munkaerőhiányt. Ezt a tervet is az ősz folyamán hagyják jóvá. A felszerelés, a járművek, a fogyóanyagok problémáját rövid úton igyekeznek orvosolni, amint más gondokat is, és az elkövetkezőkben gyakrabban egyeztetnek a dolgozókkal, mivel bizonyos rendellenességek híre hozzájuk nem jutott el – tette hozzá. Kozsokár Attila továbbá elmondta: a költözésről a telephely tulajdonosaként az önkormányzat döntött. Ez a városrész más rendeltetést kap, már készül is egy városrendezési terv. A költözést illetően körvonalazódik egy olyan megoldás, hogy az önkormányzat egy másik ingatlanába költözzenek át, ami nem járna semmilyen pluszköltséggel, de a vállalatnak nem jelentene többletkiadást az ipari parkbéli beruházás sem. Ezt a beruházást is az önkormányzat finanszírozza – tisztázta. Ami a felmondásokat illeti, a vállalatvezető szerint a távozók száma nem harminc fölötti. Jelenleg 17-tel kevesebben dolgoznak a cégnél, mint egy évvel korábban. Az igazgató azt is jelezte: az elmúlt hónapokban sikerült pénzügyileg stabilizálni a vállalatot, így nem igazak a vádak, melyek szerint a cég veszteséges lenne, de még van, amin javítani.