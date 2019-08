Megfogalmazása szerint „sokként” érte Hans Hedrichet, a fogarasi Neuer Weg Egyesület alelnökét az a nagymérvű szolidaritás, amely nyomán három nap alatt a Háromszéki Közösségi Alapítvány segítségével sikerült összegyűjteni a Holzindustrie Schweig­hofer nagyvállalat által perköltség cím alatt követelt mintegy 4800 eurót. Az osztrák nagyvállalat pénteken közleményben reagált az akcióra, kijelentve: Hans Hedrichnek kötelessége törleszteni a perköltséget, a maguk részéről viszont továbbra is nyitottak a civil szervezetekkel való tárgyalásra. Azt is megemlítették, hogy a Neuer Weget már több rendben megkeresték, de eddig elutasítással találkoztak.

A környezetvédelmi aktivista pénteken adta hírül, hogy az adománygyűjtő akció sikeres volt, a felajánlott összegek a jelképes egy lejtől ötezer lejig terjedtek. A legjelentősebb összeg – 4800 lej – a standnál történő gyűjtés lezárása után futott be a megjelölt folyószámlára egy magánszemély részéről. Hans Hedrich lapunk megkeresésére elmondta: az adományok a hivatalos gyűjtés lezárását követően is érkeztek, és már meghaladják az ötezer eurót. A többletet ügyvédi honorárium törlesztésére szándékszik felhasználni. Kérdésünkre kifejtette: a fogarasi bíróságon ellene és az egyesület elnöke ellen indított kártérítési polgári perek kapcsán hamarosan egy 5200 lejes számlára számít az őt képviselő védőtől. A környezetvédelmi mozgalmár továbbá elmondta: maga sem számított arra, hogy ilyen szolidaritást tapasztal, és gyakorlatilag rekordidő alatt sikerül szert tenni a hiányzó mintegy kétezer euróra. Arra a kérdésünkre, hogy a nagyvállalat a közleményük kibocsátásán túl vette-e fel a kapcsolatot velük, netán tárgyalásra hívta-e őket, Hans Hedrich nemmel válaszolt, hozzátéve: a cég állításait tüzetesebben megvizsgálva több valótlanságot és csúsztatást is felfedeztek, de ezekre majd írásban szándékoznak válaszolni.

A Holzindustrie Schweighofer pénteken közleményben ismertette álláspontját az adománygyűjtő akció elindítását követően. Ebben egyebek mellett megemlítik, hogy Hans Hedrich a bíróságon támadta meg a rétyi fafeldolgozó üzem építési és működési engedélyezési eljárását, amihez joga van. A nagyvállalat vezetői továbbá rámutatnak, a cég ezeket a pereket megnyerte, bebizonyítva, hogy – mint minden más esetben – a törvény előírásainak megfelelően jártak el. Jelzik továbbá: az ítélőszékek minden esetben elrendelték, hogy a perköltségek a Neuer Weg Egyesületet mint felperest terheljék. Jogerős ítéletekről lévén szó, a szervezet, valamint vezetői kötelesek ezeknek eleget tenni – fogalmaznak. A közlemény ugyanakkor nem említi, hogy egy per – a rétyi telep építési engedélyének semmissé tételét célzó – még folyamatban van. Arra viszont kitérnek, hogy továbbra is nyitottak a civil (nem kormányzati) szervezetekkel való tárgyalásra, illetve az átláthatóság hívei ezen a téren, hiszen ez a tevékenységük zökkenőmentességében is fontos szerepet játszik. Felróják ugyanakkor a Neuer Wegnek, hogy bár mind az elnököt, mind Hans Hedrichet többször megkeresték, hogy tárgyaljanak bármely felmerülő kérdésről, de ezen kezdeményezéseik vagy válasz nélkül maradtak, vagy elutasították azokat. „Ha valaki elutasítja a tárgyalást és a bíróságon megtámad, egyértelműen élünk a védelemhez való jogunkkal. Ennek ellenére megismételjük a párbeszédre szólító felhívásunkat annak reményében, hogy pozitív válasz érkezik a Neuer Weg részéről” – fogalmaznak.

Amint arról beszámoltunk, a Holzindustrie Schweighofer egy 2016-ban az osztrák kereskedelmi bíróságon az egyesület ellen megnyert per költségeinek behajtását kezdeményezte Hans Hedrich ellen, aki egy másik adománygyűjtési felhívása kapcsán szembesült azzal, hogy végrehajtási eljárás elindult ellene, és a befolyó összegek a nagyvállalathoz kerülnek, amely zároltatta a személyes folyószámláját. A nagyvállalat 2015-ben azért indított pert az egyesület és Hans Hedrich ellen Bécsben, mivel állításuk szerint a szervezet blogként működő honlapján valótlan dolgokat állítottak a nagyvállalatról. A pert a Neuer Weg elveszítette, mivel nem volt ügyvédjük, és az osztrák törvények szerint ez kötelező, a vállalat pedig némi késéssel ugyan, de elindította a végrehajtási eljárást. Hans Hedrich kénytelen volt előteremteni a kért összeget, már csak abból kifolyólag is, hogy amennyiben nem fizet, a szülei által vásárolt, az ő nevén szereplő segesvári házat is elvehették volna tőle a végrehajtók. Hans Hedrich szerint a vállalat egyebek mellett így próbál ráhatni, hogy adja fel a még futó pert, valamint további tevékenységét.