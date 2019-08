Zengő húron ügyes kezek

Az egyház, a szülők támogatásával és a Communitas Alapítvány anyagi hozzájárulásával, illetve a Dávid Ferenc Egylet helyi tagjai által hatékonyan segített esemény több volt, mint zenetábor. Szólt hitről, elődeink művészetéről, közben pedig tevékenységükbe személyiség- és közösségfejlesztő játékokat szövődtek.

A napot reggelente gyertyafényes imádsággal kezdték, amit a kiválasztott bibliai rész, illetve tanítómese megismertetése és újrajátszása, majd népi játékok és kézműves-tevékenység követett, délutánonként pedig a zenének jutott a főszerep. „A közösség összefogásának köszönhetően jöhetett létre a tábor. Igencsak örvendek annak, hogy sokan tartották fontosnak a részvételt, mint ahogy annak is, hogy a munkában láthatóan lelkesen vettek részt. Nagy siker volt a törté­netek dramatizálása – Nagyajtán vagyunk, ezért Kriza János felé is fordultunk –, és néhány könnyen elérhető alapanyagból a saját hangszerek – dob és csörgő – elkészítése is izgalommal töltötte el a táborozókat” – mesélt a táborban tapasztaltakról Fekete Judit.