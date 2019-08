Elnökök a láthatáron

És úgy néz ki, már arra is van egy elnökjelölt, aki könnyen lehet befutó, mégpedig Florin Călinescu, a színész, televíziós, a PRO TV egyik főműsorának volt zsűritagja. Elnökként a nép legfőbb szolgája akar lenni. Gyanítom, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sikere láttán kapott vérszemet. Őt ugyanis A nép szolgája című sorozat főszerepe miatt választották meg, amelyben szintén elnököt alakított. Különben Amerika elnöke volt a szintén színész Ronald Reagan, aki szépen alakított. Zelenszkij most jól eljátszhatja elnöki szerepét a valóságban is, ha még egy olyan rossz színész is, mint Klaus Iohannis, elő tudja adni. Utóbbi ugyanis csak felolvassa a neki írt szövegeket.

A tévék politikai adásaiban mostanában sokat szereplő Călinescunak sok jó ötlete van, amelyekkel öt év alatt akkora népszerűségre tehet szert, hogy lehet, 2024-ben már nem is kell választást szervezni, mert a nép vállára véve egyhangúlag kikiáltja elnöknek. Különben már 2000-ben is felkereste a hírszerzés akkori főnöke, és megkínálta az elnöki funkcióval, de akkor nem kért belőle. Aztán most Dăncilă miniszterelnök asszony hívta közvetítőn keresztül randevúra, de amikor odament, a szemtelen ellógott előle. Amúgy sem vállalná, hogy a kormányzó párt elnökjelöltje legyen. Öt év múlva azt a tízmillió szavazót akarja meghódítani, aki soha nem megy el szavazni. És felvetette azt is, hogy a szavazást kötelezővé kell tenni. Gondolom, az lenne jó (neki), ha egyetlen jelentkezőként a kötelező szavazatok 99,99 százalékát elnyerhetné. Ha pártja, amelyik zöld, netán bejut a parlamentbe, ott pártfegyelem lesz. Fekete, fehér golyócskáival mindenki nyíltan szavaz majd, mégpedig aszerint, ahogy a párt dönt.

És más jó ötletei is vannak. Íme néhány. A parlament egykamarás, és maximum 300 tagot számláljon. (Ezzel Băsescu is népszerűséget nyert, még szép, hogy semmi nem lett belőle.) A népszavazás eredményét másnaptól kötelezővé teszi. Külön ügyészség foglalkozik majd a magas beosztásúak piszkos ügyeivel. A mostani pénzügyminisztert rögtön rögtönítélő haditörvényszék elé állítaná, már csak a felvett kölcsön miatt is, ami a nemzet biztonsága elleni merénylet és méreg. A legnagyobb fizetések csak a legkisebbek két-, háromszorosai lehetnek. Eltörli a különleges nyugdíjakat. A titkosszolgálatok volt alkalmazottjainak megtiltja bármilyen üzleti vállalkozásban részt venni, ha mégis megteszik, életfogytiglani börtönt kapnak. Különben nagyon osztogatja majd az életfogytiglanikat. Egy köpésért vagy eldobott cigarettacsikkért is az jár majd. (Már most neki kell állni börtönöket építeni, mert a fél ország oda fog költözni.) A pártoknak nem adna pénzt. Mindenki gyűjtsön a pártjának. Ő például a pártpénzért mititejt árul, előadásokat tart stb. Különben a mostani elnököt nem sokra tartja. Iohannis elmegy Amerikába, Trumppal egyet fényképezkedik, és viszontlátásra. De ha ő lesz az elnök, akkor majd, hogy felfigyeljen rá Putyin, szól neki, hogy Moszkva az államkincstár javait adja vissza. Majd megkérdi, hogy Besszarábiával és Transznisztriával mit akar. Vagy elég volt a Krímet bekebeleznie?

A romániai magyarokat nem említette, valószínű, szerinte is igen sok jogot kaptak. Viszont az elfogadhatatlan, hogy a magyar kormány tagjai eljönnek Tusnádfürdőre, ahol hetet-havat összehordanak, tőlünk meg nem mond senki semmit. Meg kell kérdezni, hogy hívta-e őket valaki. Még sokat akarnak-e Kovászna, Hargita megyében lenni? Hivatalos személyként jönnek-e? Itt aztán állandóan Nagymagyarországot, Trianont emlegetik. Ha ilyesmit tesznek, akkor nem kívánt személyeknek kell nyilvánítani és ki kell tiltani őket. Mivel paklijában – a többi eget verő ötlete között – még a (nagy) magyar kártya is benne van, könnyen megnyerheti a 2024-es elnökválasztást, bár elképzelései megvalósítására csak annyi esélye van, mint valakinek az ötös lottó megnyerésére, aminek valamivel kisebb a valószínűsége, mint annak, hogy elüsse az autó.

Bár nem is számít, mit mond, hisz Iohannis is ígérgetett ezt-azt, amiből semmi nem lett, mégis úgy néz ki, visszatapsolják elnöknek.