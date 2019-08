Jó megélhetést biztosít a zöldségtermesztés

Jövedelmező foglalkozás a zöldségtermesztés, kis területen is jelentős bevételt lehet megvalósítani – tudtuk meg Vass Rezső kézdivásárhelyi gazdától, aki falugazdászi tevékenységet is végez. Az agrármérnök végzettségű Vass tíz évvel ezelőtt kezdett el gazdálkodni, akkoriban a munkát édesapja mellett végezte. 2007-től – édesapja halála után – önállóan dolgozik. Tizenhárom hektáron szántóföldi növénytermesztést folytat, Esztelneken pedig 12 árnyi fóliasátorban zöldséget termel.

Többféle paprika, padlizsán terem a védett területen, a szántóföldi kultúrák között van burgonya, hagyma, búza és repce is. A gazdával a zöldségtermesztés körüli kérdésekről beszélgettünk.

– Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a fóliasátras termelésben?

– A legnagyobb gond, hogy nincs munkaerő. A munkát nagyjából én végzem egy esztelneki asszony segítségével. Néha egy kézdivásárhelyi férfi is besegít.

– Nehéz egy fóliasátor léte­sítése?

– Az idén rosszul alakultak a dolgok. A második fóliasátorról a vihar letépte a borítást. Csak a fólia közel háromezer lejbe került. A fólia felhúzása is ezer lejben áll. Embereket kell fogadni, le kell ásni, ki kell feszíteni a fóliát, utána az alját leföldelni.

– Öntözés nélkül nem működik a fóliás termesztés. Hogyan tudta megoldani?

– Az öntözés saját kútból történik. Minden reggel ötkor kezdődik az öntözés, eltart kilenc óráig. A vizet búvárpumpa nyomja a kútból, s csepegtetős öntözőrendszer osztja szét a növények tövéhez. Lényegé­ben csak be kell indítani az öntözést, az önállóan működik, én időközben tudom végezni a gyomlálást, a kötözést.

– Honnan szerzi be a szükséges palántákat?

– Harminc százalékát én termelem meg, a többit egy sepsiszentgyörgyi palántatermelőtől vásárolom.

– A gyomok, kártevők irtására, a tápanyag biztosítására használ vegyszereket?

– Tavaly nem vegyszereztem. Idén sajnos kellett permetezni, főként a levéltetű ellen. A növények tápszerezését csak biomegoldásokkal rendezem. Amire a növényeknek szükségük van: kalcium, szilícium, vas, aminosavak és bór.

– Hol értékesíti a termést?

– Nagyjából a kapun belül adom el az árut. A helyi konfekciógyárban dolgozók állandó vásárlóim. A megmaradt minőségi árut egy kézdivásárhelyi üzletbe adom be. A 12 árnyi fóliasátorban termelt zöldségből származó bevétel elég egy háromtagú család fenntartására. A jövedelem hozzávetőleg húsz hektár gabona profitjának felel meg.

– Gondolkodik a termelőkapacitás növelésén?

– Igen, szeretnék vásárolni még két fóliasátrat, egyenként ötszáz négyzetmétereset. Ezenkívül egy komoly öntözőberendezést is szeretnék létesíteni víztározó tartállyal, teljes automatizálással. A tervezett fóliasátrak helyén jelenleg gyümölcsfák vannak. Sajnos, ezeket fel kell számolnom, a szilva, barack szinte semmi profitot nem hoz, ellentétben a jól jövedelmező fóliasátorral.

– A termelőkapacitás növelésével nőni fog a termés mennyi­sége is. El tudja majd adni a többletet is?

– Igen, van igény a piacon. Esztelneken az átlagos hőmérséklet Felső-Háromszék más zónáihoz viszonyítva 2–3 Celsius-fokkal alacsonyabb. Később érik tehát a termés, nekem azonban épp a zakuszkaszezonra, szeptember közepére lesz zöldségem. Erre is fektetem a hangsúlyt, a zakuszka-alapanyagokra. Esztelneken még egy melegház van, de az nagyon kis méretű, így nem jelent konkurenciát. Beszéltem egy sepsiszentgyörgyi üzletlánc megbízottjával, egy csernátoni üzlettulajdonossal is, ők is átvennék a jó minőségű árut, akár nagyobb mennyiségben is.

– Falugazdászként is tevékenykedik. Mennyire igénylik a gazdák a falugazdászok szolgáltatásait?

– 2018. novembertől dolgozom a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászaként. A mezőgazdaságban dolgozom, és látom, hogy a háromszéki gazdáknak is szükségük van a szaktanácsadásra, szakmai segítségre. Úgy érzem, hogy tapasztalataim, tudásom megosztásával hasznára lehetek a gazdatársadalomnak, ezért vállaltam a falugazdászi feladatot. A zöldségtermesztés, szántóföldi növénytermesztés, tápanyag-utánpótlás, a termények feldolgozása és értékesítése terén tudok segítséget nyújtani, és ezt igénylik is a gazdák. Értékelik a termelők a falugazdászok tevékenységét, nem utolsósorban a pályázatok megírásában nyújtott segítségért is. A gazdáknak nagy szükségük van a termelésben nyújtott szaktanácsadásra, az eladással kapcsolatos eligazításra is.