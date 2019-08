Benkő Erika elfogadhatatlannak tartja az immár mindennapossá vált medvetámadásokat, hogy az emberekre már nem csak a mezőgazdasági területeken vagy a települések szélén leselkedik hasonló veszély, hiszen a medvék akár napközben, falvakon belül is megjelennek, az ott élők gazdaságaiban, udvarain garázdálkodnak. Rámutatott, Kovászna megyében a megengedett létszám négyszeresére növekedett a medvepopuláció, a környezetvédelmi ügynökség 1600 egyedről tud.

Grațiela Gavrilescu tárcavezetőnek számos esetről részletesen is beszámolt a képviselő. Példaként hozta fel, hogy Bálványoson a turisták által látogatott vendéglő teraszán több alkalommal is megfordultak a medvék, s a nyáron közel 30 hétvégi házban pusztítottak, májusban pedig tucatnyi alkalommal kellett segítséget kérniük az ott lakóknak a 112-es sürgősségi hívószámon. Bár a hatóságok elijesztették őket, a medvék újra és újra visszatértek – vázolta. Csernátonban is gondot okoz jelenlétük, Bodokon pedig mindennapos hír a nagyvadak látogatása, kertekben garázdálkodnak, méhészetet rongálnak. Benkő Erika fontosnak tartja, hogy minden eset követhető legyen, s ennek érdekében arra biztatja az érintetteket, jelentsék a hatóságoknál a medvetámadásokat, a rongálásokat és károkat egyaránt.