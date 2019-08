Közveszélyes állami rendszerek

Forog a régi lemez: tragédiák kellenek ahhoz, hogy nagy döbbenettel, ismételten és félreérthetetlenül jelezzék azt, hogy hol itt, hol ott felbukkanó rendszerhibák akadályozzák, mi több, bénítják meg ezt a jobb sorsra érdemes országot. Most éppen újra az egészségügyi rendszer kerül terítékre, miközben a caracali szörnyűségek ügyében sincsenek meggyőző, megnyugtató eredmények. A Buzău megyei neuropszichiátriai kórházban történtekről a tárcavezető Pintea asszony sztoikus nyugalommal, ám tényszerűen rögzíti, hogy a tragédiát bizony emberi mulasztások sorozata előzte meg, mintha bárki azt gondolhatta volna, hogy a szóban forgó intézetben minden a legnagyobb rendben lett volna. Mi több, lassan inkább annak lehet örülni, hogy viszonylag ritkán történnek a mostanihoz hasonló csapások, esetünkben horrorfilmbe illő jelenetek. Hasonló minősítést kapott korábban a szintén nagy felháborodást keltő caracali bűnügy is, és íme, rövid időn belül ez a második, állami intézményekhez is kapcsolódó szörnyűség.

Hogyan lehetséges mindez? A magyarázat egyszerre összetett és banális: súlyos rendellenességek akadályozzák a romániai intézményrendszert. Az egészségügy esetében Sorina Pintea nem véletlenül ismételte meg korábbi állítását, miszerint a kórházmenedzserek 80 százalékának nincs mit keresnie a rendszerben. Vélhetően azért sem, mert fő feladatuknak nem a közegészségügyi ellátás jobbá, emberibbé tételét tekintik, hanem azt, hogy miként lehet minél tekintélyesebb egyéni hasznot húzni a közpénzből finanszírozott egészségügyből. Az, hogy a săpocai elmegyógyintézet azóta lemondott menedzser asszonya és a szintén a rendszerben vezetőként dolgozó férje éppen a szociáldemokraták holdudvarába tartozik, részletkérdés, hiszen ebben a rendszerben szinte mindenki tartozik valahová.

A legendás kényelem és trehányság mellett ez a bajok egyik eredője: nem a szakértelem, a tudás, az elkötelezettség számít, hanem a politikai kötődés. A kapcsolat és a kapcsolódás. Amíg ezt fel nem számoljuk – gyökerestől –, amíg elfogadjuk a politikai döntéshozók eme öncélú és közveszélyes érdekérvényesítését, nem számíthatunk tisztességesebb, hatékonyabb közszolgálati rendszerekre és intézményekre. Magyarán, sem biztonságot, sem kiszámíthatóságot, sem méltányosságot nem remélhetünk.